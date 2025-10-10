Italia -Scozia under 19: finisce in parità 1-1

Italia/Vannucchi, Lulli, Cocchi, trabucchi, Maffesoli, Mantini, Crimaldi, Di Nunzio, Giardino, Ciardi, cacciamani. All Bollini.
Scozia/ALFIE, Callan, Ben, Mc Grath, Osborne, Contable, Borland, Flecther, Moony, Boyd, Mc Ginlay. All. Mc Farlane.
Arbitro : Cavacini di Lanciano.
Marcatori. al 30 Giardino, al 50 Adamson.
al 70espulso Mantini per fallo.
Al 5, azione degli azzurri e Cocchi tira di poco fuori. Al 25, Ciardi di testa impegna il portiere scozzese in angolo. Al 30, azione degli azzurri , tiro di Mantini respinto ma arriva Giardino che segna 1-0.Al 35, azione della Scozia ma Osborne tira fuori. Finisce cosi il primo tempo con gli azzurri in vantaggio per 1-0.
Nel secondo tempo , esce Ben ed entra Adamson , ed e’ proprio lui con un gran tiro al 50 a realizzare 1-1. Al 65, Boyd, segna ma il goal e’ annullato per fallo sul portiere. Al 70 , espulso Mantini per fallo su un avversario e L’italia resta in 10 uomini. Al 85, grande parata di Vannucchi su tiro di Contable.
Finisce cosi, la partita , un pareggio giusto perche’ nel primo tempo hanno giocato meglio gli azzurri mentre nella ripresa gli scozzesi sono venuti fuori.
Arnaldo Angiolillo