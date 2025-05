 EnergyTime Spike Devils Campobasso-Playout Serie A3 Credem Banca: la stagione si chiude con uno stop al tie-break

GAIA ENERGY NAPOLI 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 2

(25/20, 22/25, 25/17, 22/25, 15/10)



NAPOLI: Darmois 17, Dotti 1, Lugli 15, Starace 14, Saccone, Leone 2, Volpe (L2); Martino 10,

Sportelli 8, Sangiovanni, Ardito (L). Ne: Lanciani. All.: Angeloni.

CAMPOBASSO: Diana 14, Diaferia 21, Margutti 1, Orazi 2, Del Fra, Rescignano 11, De

Nigris (L2); Giani 12, Ursillo 1. Ne: Fabi, De Jong, Morelli e Calitri (L). All.: Bua.



ARBITRI: Pescatore e Bonomo (Roma).



NOTE: durata set 22’, 27’, 23’, 24’ e 14. Napoli: battute vincenti 3, battute sbagliate 24, muri 7.

Campobasso: bv 4, bs 22, m 6.



Termina con una sconfitta al tie-break (ma con un punto comunque nel carniere) che rinsalda il

secondo posto nella poule salvezza con uno score complessivo di quattordici punti il sestetto

rossoblù degli EnergyTime Spike Devils Campobasso.

In casa del Gaia Energy Napoli, i rossoblù con una conformazione in alcuni momenti naïf riescono

a dare buone indicazioni al proprio tecnico Bua che tiene in campo le proprie seconde linee ed ha

risposte di rilievo da un po’ tutti gli interpreti scesi in campo.

Con in campo Del Fra e Diaferia nella diagonale palleggiatore-opposto, Diana quale centrale e De

Nigris nelle vesti di libero, giocatori sinora meno utilizzati, accanto al tandem degli schiacciatori

Margutti e Rescignano ed al centrale Orazi, i rossoblù riescono a partire meglio e ad avere l’inerzia

dalla loro anche di tre lunghezze (9-12 prima, 11-14 poi) a fronte anche di alcuni rientri dei

partenopei. Che, sul finale di parziale, riescono a fuggire e vanno a prendersi il parziale sul

punteggio di 25-20.

Nel secondo parziale si procede all’insegna dell’equilibrio con i rossoblù che poi prendono tre

lunghezze di margine sul 16-19. Il margine si mantiene di due lunghezze per i campobassani che

arrivano sino al +4 sul 18-22 con Giani in campo nell’insolito ruolo di schiacciatore. Diana si fa

sentire al centro, c’è spazio anche per Ursillo ed i rossoblù si impongono 25-22, pareggiando il

conto set proprio con l’ultimo punto dello stesso giocatore.

Nel terzo parziale partono forte i partenopei, ma i rossoblù provano a rispondere colpo su colpo. I

partenopei volano sul 14-9 e mantengono il margine di cinque lunghezze anche sul 21-16,

aumentandolo a sette lunghezze sul 24-17 e centrando il parziale al primo set point (25-17).

Nel quarto set i partenopei provano a chiudere i conti, ma i rossoblù riescono a rispondere colpo su

colpo trovandosi pari al raggiungimento di quota sedici. Giani continua ad essere particolarmente

performante in attacco ed è Rescignano a portare avanti i campobassani sul 21-20. Un errore dei

partenopei vale il +2 dei rossoblù (22-20), Un muro rossoblù vale il +3, margine di set point con cui

i molisani arrivano sul 24-21 con Diaferia che, da posto quattro, chiude il parziale sul 25-22,

pareggiando nuovamente i conti in tema di parziali e conducendo al tie-break.

Il quinto parziale parte all’insegna dell’equilibrio, poi Napoli fugge (7-3) e Campobasso si riporta a

meno uno (7-6). Al cambio di campo Napoli è avanti di due (8-6) ed arriva sino al +4 del 10-6. Bua

ci chiama time-out e la reazione dei rossoblù porta, col pallonetto di Diaferia, sino al meno dell’11-9.

Napoli riparte ed arriva ad avere quattro match point, chiudendo al primo (15-10).

«È stata una sorta di amichevole di fine stagione prima del rompete le righe – spiega al termine il

tecnico rossoblù Giuseppe Bua – ma i ragazzi sono stati davvero in gamba. Avevo chiesto loro di

giocare tranquilli e posso dire che è andata bene perché chi ha giocato lo ha fatto nel migliore dei

modi. Giani, da regista, è stato performante come schiacciatore, De Nigris ha dimostrato sicurezza

al suo esordio in serie A e anche dagli altri ho ricevuto davvero belle sensazioni».