Dal canto un popolo – A Termoli una serata dedicata alla forza educativa della musica

Oggi, Venerdì 22 marzo, alle ore 19, presso l’ex cinema Sant’Antonio, si terrà l’evento culturale “Dal canto un popolo”, un’occasione speciale per riscoprire il valore educativo e comunitario del canto nella tradizione cristiana.

La serata renderà omaggio all’esperienza di don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, che ha sempre riconosciuto nella musica un potente strumento di crescita personale e collettiva.

Protagonista dell’incontro sarà la professoressa Amanda Murphy, che interverrà accompagnata dal gruppo Heart of Gold. La docente, che ha condiviso con don Giussani momenti significativi di canto e amicizia, guiderà il pubblico in un percorso tra musica, memoria e testimonianza, rendendo l’evento un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il canto, infatti, è una delle forme più profonde di espressione: unisce generazioni, rafforza il senso di appartenenza e tramanda tradizioni. È anche un fondamentale strumento educativo, in cui si apprende attraverso l’ascolto e la guida di un maestro, riscoprendo l’armonia di una cultura viva.

L’iniziativa è aperta a tutti, adulti e bambini, per condividere insieme la bellezza di una comunità che canta. Un’opportunità preziosa per riscoprire il legame tra musica e vita, tra passato e presente, in una serata di festa e condivisione.