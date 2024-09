Da Gennaio 2025 gli studenti della D’Ovidio saranno trasferiti al Pilla

La Provincia di Campobasso ha giocato un ruolo in prima linea per la soluzione del trasferimento di parte degli studenti della ‘D’Ovidio’ di Campobasso, quando inizieranno i lavori per la ricostruzione del plesso scolastico.

A Palazzo Magno, infatti, il Presidente Giuseppe Puchetti, su richiesta del sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, ha organizzato un incontro al quale hanno preso parte i due esponenti di vertice dei rispettivi enti, il vice-presidente della Provincia di Campobasso e consigliere comunale di Campobasso, Alessandro Pascale, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, Piero Colucci, il consigliere comunale Vincenzo De Iasio e la struttura tecnica della Provincia di Campobasso.

Il Presidente Puchetti e il vice Pascale, in accordo con la struttura dell’Edilizia Scolastica dell’ente di via Roma, dopo aver effettuato le valutazioni tecniche e di fattibilità, hanno trovato la soluzione per collocare, da gennaio 2025, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado della ‘D’Ovidio’ di Campobasso in dieci aule dell’Istituto ‘Pilla’ in via Veneto.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE PUCHETTI E DEL VICE PASCALE

Siamo soddisfatti di essere riusciti a trovare una soluzione per venire incontro al Comune di Campobasso, agli studenti della D’Ovidio e, dunque, alle famiglie e al personale del plesso. La collaborazione tra istituzioni è indispensabile, anche perché Comune e Provincia sono i due enti più vicini ai cittadini. La Provincia si è messa immediatamente a disposizione del sindaco Marialuisa Forte e devo ringraziare i tecnici dell’ente che, in tempi celeri, hanno trovato una soluzione.