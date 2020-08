Una dipendente delle poste, in servizio presso l’ufficio postale centrale di Campobasso è stata trovata positiva al coronavirus. La sua positività è legata al cluster del ritorno dalla Grecia. L’ufficio è stato quindi chiuso anche per effettuare le necessarie opere di sanificazione. I 35 dipendenti saranno oggetto di tamponi per verificare eventuali ulteriori contagi