Abi, Anci e Upi hanno sottoscritto un |accordo per la sospensione per un anno della quota

capitale dei mutui dei Comuni e delle Province. I Comuni e le Province potranno chiedere alle

banche, che aderiranno all’accordo, la sospensione per un anno della quota capitale delle rate

dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020. In questo modo i Comuni e le Province

potranno disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli

effetti indotti dalla diffusione del Covid-19. E’ quanto si legge in una nota congiunta.



L’accordo prevede, tra l’altro, – afferma anche il Presidente Anci Molise Pompilio Sciulli – la possibile sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di sospensione di 12 mesi; che non siano |modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all’operazione di sospensione); che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste; che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 12 (dodici) mesi.



L’accordo, conclude la nota, si applica ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali che

intendono aderire: città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra

enti locali. Nell’accordo è previsto che le banche possano applicare misure di maggior

favore per gli enti locali rispetto a quelle previste nell’accordo stesso.