A Campobasso la nona edizione di Jazz’Inn, il festival che unisce musica e innovazione

Campobasso si aggiudica la nona edizione di Jazz’Inn, il festival che unisce musica e innovazione, e sarà la città ospitante dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.



A Salerno, nella tappa finale del percorso iniziato a novembre 2024, Campobasso ha trionfato, superando le altre tre finaliste: Colleferro, Lecce e l’Unione dei Comuni Terre della Marca Senone. Questa vittoria è un grande riconoscimento per la città di Campobasso e i tredici comuni partner (Baranello, Busso, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Oratino, Ferrazzano, Mirabello, Toro, Campolieto, Castelbottaccio, Montagano, Pietracupa, Campodipietra) frutto del lavoro e dell’impegno di tutti coloro che hanno creduto nel valore di questa candidatura.



Jazz’Inn, format ideato dalla Fondazione Ampioraggio, non è un semplice festival musicale, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione, che mette in relazione pubblica amministrazione, grandi aziende, professionisti, startup e studenti, creando connessioni e favorendo lo sviluppo di prodotti, servizi e processi innovativi.



Un evento che valorizza le città e i borghi con meno di 100.000 abitanti, dimostrando che la vera innovazione può nascere fuori dai luoghi comuni. «Non esistono periferie», sottolinea Giuseppe De Nicola, direttore generale di Ampioraggio, evidenziando come Jazz’Inn non sia solo una vetrina, ma un’opportunità concreta di generare valore.



L’edizione 2024 ha prodotto una ricaduta economica di oltre 90 milioni di euro, confermando il forte impatto del format sulle comunità locali. La proclamazione della città vincitrice si è svolta oggi a Salerno, ultima tappa del percorso che ha coinvolto ben 59 territori. Per l’amministrazione comunale di Campobasso erano presenti gli assessori Simone Cretella, Bibiana Chierchia e Adele Fraracci, mentre la sindaca Marialuisa Forte è intervenuta in videocollegamento da Torino, dove è impegnata in un incontro ANCI con il Commissario Europeo Raffaele Fitto.



“Questo risultato straordinario premia l’impegno di Campobasso e conferma la centralità della città nel panorama dell’innovazione. Ora siamo pronti a vivere un’esperienza unica, che farà risuonare la nostra città al ritmo di creatività, tecnologia e futuro” il commento dell’Amministrazione comunale.