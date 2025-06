Un’area verde dedicata al Comune di Termoli nell’ambito dell’iniziativa “Cervia Città Giardino” 2025

Si tratta della 55^ edizione della manifestazione che si tiene ogni anno dal 1972 per valorizzare gli

spazi verdi di quattro centri dell’Emilia Romagna, oltre a Cervia anche Milano Marittima, Pinarella

e Tagliata.

Lo comunica l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola che ha spiegato come la zona dedicata al

Comune di Termoli si trova in Piazza Quinto Ascione e simbolicamente rappresenta “Due città

affacciate sull’Adriatico, Cervia e Termoli, si incontrano in un abbraccio di colori: il giallo del sole

e il blu profondo del mare, gli stessi che risplendono nei loro stemmi, simboli di identità condivisa.

Le aiuole si trasformano in tela viva, dove pennellate di giallo, blu e rosso danzano insieme in

un’armonia cromatica che racconta l’anima delle due città. Un gioco di forme e colori che non è

solo bellezza, ma simbolo di un legame profondo, di un futuro coltivato nella pace e nella

condivisione dei valori dell’amicizia”.

“Cervia Città Giardino” è una delle mostre floreali a cielo aperto più grandi d’Europa e quest’anno

nel mese di maggio ha ospitato sessanta delegazioni italiane e straniere.

“E’ sicuramente un piacere – ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Silvana

Ciciola – essere stati presenti a questa manifestazione con l’allestimento di un’area verde che

riesce a dar lustro alla nostra città mettendo in evidenza gli sforzi che si compiono giornalmente

per cercare di migliorare il verde cittadino con non poche difficoltà”.