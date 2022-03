Termoli/ gestione della pulizia del borgo antico, l’assessore Colaci replica a Mario Orlando

“A seguito delle dichiarazioni del vice-segretario del PD Mario Orlando pubblicate nei giorni scorsi, in qualità di assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, mi preme fare alcune considerazioni in merito alla gestione della pulizia del borgo antico. Sin dalle prime settimane del mio mandato, mi sono impegnata con i cittadini a migliorare la qualità della pulizia di tutta la città e a regolamentare e ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia del paese vecchio, fiore all’occhiello della nostra città.



La collaborazione con la Rieco Sud è stata da subito proficua e assidua, con riunioni

settimanali e piani operativi che hanno apportato cambiamenti migliorativi del decoro e

dell’igiene urbana. Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo eliminato le numerose batterie

dei contenitori carrellati ubicate sul suolo pubblico delle piazze e dei vicoli del paese

vecchio appartenenti ai ristoranti e spesso ridotte a contenitori “pubblici” di rifiuti mischiati.

La collaborazione dei ristoratori e frequenze assidue e puntuali di raccolta dei rifiuti ci

hanno permesso di ripulire tutti i vicoli e le piazzette del borgo. Abbiamo provveduto ad

aumentare il numero dei cestini gettacarte (e a ripristinare e/o sostituire quelli

danneggiati), i quali vengono svuotati quotidianamente dagli operatori e nel periodo estivo

anche due volte al giorno, per permettere ai cittadini di disfarsi comodamente dei rifiuti da

passeggio.



Negli anni scorsi abbiamo avviato una massiccia campagna di distribuzione dei mastelli

per spingere tutte le utenze domestiche del borgo a ritirare gratuitamente i contenitori per

le singole frazioni dei rifiuti, per evitare così che le strade venissero imbrattate con il

percolato dei rifiuti conferiti in buste poggiate a terra senza contenitore.

Ancora oggi continuiamo ad effettuare sopralluoghi ad hoc per gestire al meglio ogni

singola criticità di conferimento per andare incontro alle esigenze dei residenti. Lo

spazzamento e il lavaggio ordinario delle strade vengono spesso incrementati con

interventi straordinari per rispristinare il decoro del borgo, sia nel periodo estivo sia in

quello invernale. Dopo un primo periodo di sensibilizzazione e informazione sul corretto

conferimento dei rifiuti, la polizia municipale e le guardie ecologiche hanno provveduto alla

somministrazione di verbali e sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti, sia rispetto alla

calendarizzazione sia alla corretta separazione.

Purtroppo, l’aspetto negativo è che ancora oggi persistono comportamenti incivili da parte

di alcuni residenti, che si ostinano a non utilizzare i mastelli e a conferire i rifiuti per terra o

ad abbandonarli vicino ai cestini gettacarte e allo stesso tempo a pretendere ordine e

pulizia delle strade da loro sporcate.

È fondamentale abbracciare una mentalità protesa verso l’ambiente e la cura del territorio

in cui viviamo: non solo le aiuole e gli spazi verdi della città, ma anche le strade, i

marciapiedi e le piazze dove ogni giorno passeggiamo. Tutte le azioni che mettiamo in

campo non potranno mai bastare senza il contribuito e l’aiuto dei cittadini, anche la

migliore società di gestione rifiuti avrà sempre difficoltà a raggiungere standard alti di

pulizia senza la collaborazione dei cittadini che, mossi dal desiderio di contribuire a

rendere bella e ordinata la città, rispettano le regole nella loro quotidianità.

Invito infine il signor Orlando, pur capendo la sua posizione politica, a provare a

collaborare con noi per il bene del nostro territorio e del nostro meraviglioso borgo,

anziché attaccare l’amministrazione comunale che lavora con impegno ogni giorno per

combattere contro gli incivili che ogni notte urinano nelle vie del borgo, i proprietari dei cani

che nonostante cartelli, regolamenti, multe e cestini si ostinano a non raccogliere le

deiezioni e tutti quei cittadini che probabilmente vivono da incivili anche nelle loro case,

così come vivono la città senza alcun rispetto del decoro urbano.

Inoltre, l’assessorato all’Ambiente di questo Comune, anche quest’anno, ha vinto il primo

premio a livello nazionale per il decoro urbano, raccolta differenziata e manutenzione del

verde ed è il quarto in soli due anni.

Non mi sembra che le altre amministrazioni ne siano state capaci”.

Rita Colaci

Assessore Ambiente Comune di Termoli