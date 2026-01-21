Termoli/Arrestato 40enne per tentato furto

Arrestato per tentato furto dai Carabinieri di Termoli un quarantenne di San Salvo. L’uomo, ad esito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora. È stato sottoposto all’obbligo di dimora un quarantenne di San Salvo tratto in arresto lo scorso fine settimana per tentato furto in abitazione dai Carabinieri della Compagnia di Termoli.

I militari erano da giorni impegnati in un dedicato servizio preventivo svolto nell’ambito del territorio di Montenero di Bisaccia, con particolare attenzione all’area residenziale “Riva del Mulino”, posta al confine con la marina di San Salvo (CH), dove erano stati segnalati episodi di furto in danno delle abitazioni di villeggiatura estiva, in questo periodo dell’anno disabitate.

Venerdì sera, nell’ambito di questa mirata attività di controllo, i Carabinieri sono intervenuti presso l’area residenziale interessata e, svolgendo un accurato controllo dell’intero caseggiato, peraltro particolarmente esteso, sono riusciti a sorprendervi l’uomo nella flagranza del tentato furto in un appartamento. Il soggetto, a cui venivano sequestrati anche arnesi da scasso, veniva arrestato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito e, successivamente, su indicazione del pubblico ministero di turno, accompagnato presso il carcere di Larino, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria fino al giorno dell’udienza dinanzi al giudice che ha disposto la convalida dell’arresto e la sua sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

L’azione ha ricevuto il plauso sia della comunità montenerese, sia dei proprietari delle abitazioni dell’area residenziale, che hanno apprezzato la rapidità e l’efficacia della risposta da parte dell’Arma di Termoli.