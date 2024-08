Spiaggia abile, progetto promosso dalla Regione Molise e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Migliorare concretamente l’accessibilità delle spiagge molisane, promuovendo un turismo inclusivo per tutti i turisti lungo l’intera sua costa, è l’obiettivo ambizioso del progetto Spiaggia Abile, promosso dalla Regione Molise e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità finanziato con 1.320.000 Euro di provenienza statale e regionale.

Un’iniziativa di grande valore culturale e promozionale del territorio che punta a rendere le località balneari del Molise più accoglienti ed inclusive nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie creando una rete territoriale solida per promuovere la cultura dell’in-

clusione e migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge.

Ad attuarla, accanto alla Regione Molise, i quattro Comuni costieri – Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato – con il supporto dell’Associazione di settore A.Fa.S.E.V. di Isernia e degli esperti di ospitalità accessibile di Village4All e dell’Istituto Euricse, Fondazione di ricerca promossa dall’Università di Trento. Nel sottolineare il ruolo del turismo accessibile nello sviluppo del Molise l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Gianluca Cefaratti, ha dichiarato: “Spiaggia Abile intende promuovere politiche che migliorino l’accessibilità e l’inclusività dei luoghi turistici molisani, partendo dall’ascolto dei bisogni delle persone con disabilità presenti sul territorio. Vogliamo dare risposte concrete e dignitose a coloro che sceglieranno il Molise per le proprie vacanze, e questo rappresenta solo il primo passo verso una maggiore attenzione all’accessibilità nella nostra regione.”

Fondamentale nella strategia di progetto è il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori economici del territorio che in questi giorni stanno rispondendo ad una Manifestazione d’Interesse, pubblicata dal Comune di Montenero di Biscaccia, capofila del progetto, per invitare tutti i soggetti pubblici e privati ad aderire all’iniziativa. A tal proposito la Sindaca Simona Contucci ha sottolineato che: “partecipare alla Manifestazione d’Interesse è un segno di grande civiltà.

Strutturare il nostro territorio per accogliere le persone con disabilità significa apportare benefici per tutti.”

Chiunque sia interessato ad unirsi diventando parte attiva del progetto può trovare le informazioni necessarie nella sezione Avvisi del sito del Comune di Montenero al seguente link.