Sanità/Il dott. Magri presto alla guida della Cardiologia del San Timoteo

Il cardiologo Gianludovico Magri rientra nell’Azienda Sanitaria regionale del Molise. Vincitore di concorso prenderà servizio il prossimo 2 aprile al San Timoteo di Termoli

Soddisfatto il direttore generale Giovanni Di Santo.

“Il dott. Magri conosce la nostra Azienda Sanitaria ed il suo rientro – ha sottolineato Di Santo – rappresenta per noi un passo importante, implementando l’offerta in Basso Molise e rispondendo ulteriormente, insieme alle altre professionalità già in forze, alle esigenze delle comunità locali, e non solo. Un altro tassello nel recupero della mobilità passiva e della implementazione della rete cardiologica emergenziale”.

“Dopo due anni di assenza – ha commentato il dott. Magri – sono felice di tornare a far parte dell’ASReM con il prestigioso incarico di direttore della Struttura Complessa di Cardiologia del P.O. di Termoli. Periodo in cui ho avuto la possibilità di ampliare e migliorare le mie competenze lavorando al fianco di figure professionali di primo piano nel settore cardiologico, cardochirurgico e riabilitativo presso un altro ….Responsible. Ora sono pronto a mettere nuovamente a disposizione dell’ASReM le mie capacità e la mia esperienza al servizio della salute dei cittadini molisani