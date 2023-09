Rieco Sud: Bilancio molto positivo per il centro del riuso, dopo sei mesi dall’apertura

Bilancio molto positivo per il centro del riuso, dopo sei mesi dall’apertura. Il primo

semestre di attività del centro ha registrato un vero e proprio boom di presenze. Migliaia di

cittadini hanno partecipato attivamente allo scambio di beni, contribuendo a creare un

circolo virtuoso di solidarietà e sostenibilità. L’affluenza eccezionale dimostra l’entusiasmo

e l’interesse della comunità termolese per l’iniziativa, che si è trasformata in un vero e

proprio punto di orgoglio per la città.

Nello specifico, nel primo semestre sono stati conferiti più di 9mila beni e ritirati circa

7mila. Le categorie più richieste sono quelle dei piccoli elettrodomestici e degli articoli per

l’infanzia (seggioloni, passeggini, culle, lettini, giochi, peluche), seguite da stoviglie e

casalinghi, libri, oggettistica, attrezzatura sportiva e piccoli mobili.

Riscontro positivo anche della bacheca online, consultabile al link

https://centrodelriuso.it/store/rieco, che offre l’opportunità ai cittadini di visionare gli

oggetti disponibili presso il centro del riuso, divisi per categoria di appartenenza e provvisti

di foto e stato di conservazione per facilitare la ricerca degli articoli cercati.

Ricordiamo ai cittadini che il centro del riuso si trova in via Arti e Mestieri, 27 (accanto al

centro di raccolta) ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. È un luogo di scambio

reciproco, dove coloro che desiderano donare o prendere beni in buono stato, possono

farlo gratuitamente riducendo così gli sprechi e promuovendo la cultura del riuso.

Il centro offre una vasta gamma di oggetti, tra cui elettrodomestici e mobili di piccole

dimensioni, articoli per l’infanzia, accessori sportivi, stoviglie, oggettistica, lampade, quadri,

libri e molto altro ancora.

Il centro del riuso mette inoltre a disposizione una bacheca per lo scambio gratuito di

mobili di grandi dimensioni, fungendo così da intermediario tra i cittadini che hanno tale

necessità.

Il centro del riuso di Termoli continua a lavorare per ampliare la sua offerta di beni e

promuovere attivamente la consapevolezza sul tema del riuso. Invitiamo tutti i cittadini a

partecipare a questa iniziativa, visitando la nostra pagina Facebook e la nuova bacheca

online, per contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e solidale per Termoli e

per l’intera comunità.