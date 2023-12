Realtà aumentata, nuove tecnologie e laboratori di ultima generazione: attività di Pcto per gli studenti del Liceo scientifico di Santa Croce

I ragazzi delle classi 3^A e 4^A dell’indirizzo Ordinamento e 3^ e 4^B dell’indirizzo Scienze Applicate del Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano, accompagnati dai docenti Antonio Mancini e Francesco Lambiase, sono stati impegnati dal 27 novembre al primo dicembre 2023 a Rimini presso l’Ente di Formazione Assoform in occasione dello svolgimento delle attività in ambito di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Gli studenti hanno vissuto un’esperienza altamente formativa, sperimentando i visori per la realtà aumentata, anche provando esperienze ludiche entusiasmanti. Inoltre, hanno avuto la possibilità di assistere ad alcune lezioni in ambito ecologico presso il Tecnopolo di Rimini, afferente all’ Università Alma Mater Studiorum di Bologna, visitando laboratori scientifici e chimici di ultima generazione sul recupero, sul riciclo e sull’ottimizzazione di materie ritenute di scarto.

Durante la permanenza in Romagna i ragazzi hanno imparato a sfruttare il software “Tinkercad” per la progettazione di oggetti in tre dimensioni, come ad esempio bicchieri, svuota tasche, per poi per provvedere alla realizzazione tramite la stampa 3D.

In ultimo, gli studenti hanno visitato il Demo Hotel, una struttura fino a poco tempo fa in disuso, ma in seguito ristrutturata per creare ambienti altamente domotici e innovativi, utilizzati per mostrare agli albergatori interessati in che modo si possa evolvere il concetto di “hotellerie”.

Gli allievi hanno dedicato una giornata altresì all’ orientamento universitario, approfondendo la conoscenza delle opportunità universitarie fornite dall’ Alma Mater, attraverso la visita dei diversi Dipartimenti siti in Via Zamboni di Bologna.

“Appena arrivati a Rimini – raccontano gli studenti – il formatore Roberto Oldani ci ha accolti calorosamente e ci ha illustrato le attività in programma, consegnandoci prima del ritorno a Santa Croce gli attestati del lavoro svolto. Durante il soggiorno a Rimini siamo stati seguiti dal tutor Emmanuel Peretti, che con grande professionalità ci ha accompagnati in questa esperienza sia da un punto di vista formativo, sia umano, accompagnandoci alla scoperta di molte curiosità riguardanti Rimini e Bologna; non ci ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo supporto rivelandosi un’ottima guida, ma anche un eccellente compagno di avventure.

Tra le tante esperienze vissute insieme al tutor, ci ha colpito quella al Tecnopolo: in quest’ occasione è stato possibile comprendere l’importanza di non sprecare le risorse a nostra disposizione, mentre l’esperienza con i visori e la stampante 3D ci ha reso ben chiaro quanto l’evoluzione della tecnologia diventerà fondamentale tanto per l’evoluzione delle professioni del futuro, quanto per lo sviluppo delle competenze personali e lavorative”.

Oltre al lato prettamente didattico e formativo questa esperienza si è rivelata realmente importante nel cementare e fortificare i rapporti tra i ragazzi: le visite di Rimini, la giornata a Bologna e i momenti di divertimento passati tra albergo e sedi di formazione hanno accresciuto negli studenti la consapevolezza che l’unione fa la forza e che, come già accaduto molte volte nel corso della storia il viaggio si è mostrato come grande opportunità di crescita personale, sociale e culturale.

Si ringrazia il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti per aver reso possibile l’esperienza dei ragazzi dando loro l’occasione di conoscere nuove realtà e di sperimentare percorsi formativi validi e interessanti.

L’esperienza è stata organizzata dal Team dell’orientamento dell’istituto Capriglione (professori Antonio Mancini, Francesco Lambiase e Ida Petruccelli) e le attività si sono svolte a Bologna e Rimini a cura dell’ente di formazione Assoform.