Nuove sfide… nuovi successi. Studenti della ‘Brigida’ protagonisti alla seconda edizione di MABArt

Alunni della ‘Brigida’ di nuovo protagonisti nella seconda edizione di MABArt, il

progetto promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Costaggini” di Rieti, diretto

dalla Ds Alessandra Onofri, per conto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in

attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, con la cura e il coordinamento

scientifico di Lorenzo Micheli e Massimiliano Ventimiglia.

Cinque ragazzi delle attuali seconde della Secondaria (Emma Petrucci, Riccardo

Muscas, Antonio Carfagna, Bianca Persiani e Clarissa Marzano) accompagnati

dalla prof. Anna Antenucci e quattro della Primaria (Samuele Vigilante, Alessio

Carotenuto, Cristiana Stradiotti e Aurora Clementina Pece), insieme alle insegnanti

Kety Sabbatinelli e Concetta Spidalieri, dal 4 al 7 settembre, hanno preso parte ai

laboratori che si sono svolti tra Treviso e Venezia, sede della Mostra del Cinema,

tematica questa che ha fatto da filo conduttore alla nuova edizione.

MabArt ‘Cinema’ ha permesso ai ragazzi – divisi in gruppi così da confrontarsi anche

con studenti di altre scuole d’Italia – di cimentarsi in vere e proprie sfide laboratoriali,

tutte incentrati su tematiche cinematografiche. Dopo aver partecipato alla proiezione

di una ‘prima’, ai ragazzi sono state sottoposte delle schede di osservazione per

esprimere i sentimenti scaturiti dalla visione, per analizzare la grafia, il colore del film

ed altri particolari. Una volta rientrati in albergo i vari gruppi hanno approfondito la

tematica della ‘pellicola’ ovvero “l’adolescenza accelerata”, a cui è seguito un

confronto/dibattito necessario ad entrare nel vivo del laboratorio. E cioè la scrittura di

un teaser: trama, locandina, personaggi.

Alla fine dei laboratori sono stati premiati i vincitori, autori dei lavori migliori, ed è

proprio qui che la Brigida dà seguito al trend iniziato nell’edizione 2022/2023, che ha

visto trionfare Davide, dell’attuale 3^ C.

A ‘mettersi in mostra’ sono stati Bianca Persiani della 1^ F, e Samuele Vigilante

della Primaria di via Maratona, a cui vanno le congratulazioni del Ds dell’Ic di

Termoli – il prof. Francesco Paolo Marra – che, fermamente convinto della

valenza didattica e culturale della metodologia MAB, ha aderito con entusiasmo

alla proposta della collega della scuola reatina.

I ragazzi hanno avuto, inoltre, l’opportunità di partecipare, al Teatro Piccolo Arsenale

di Venezia, alla proiezione del documentario MABArt, un emozionante viaggio

attraverso le sfide culturali, le tematiche di approfondimento, di ricerca e metodologie

didattiche innovative sviluppate durante il primo ciclo di “residenze artistiche” della

Scuola Italiana.

Il documentario, realizzato e prodotto dal regista Francesco Dinolfo, racconta il

percorso di crescita artistica e culturale delle studentesse, degli studenti e dei docenti

coinvolti nel progetto. Attraverso la partecipazione agli eventi di “residenze artistiche”

che hanno avuto luogo durante l’anno scolastico 2022/2023, in diverse città italiane e

internazionali, i partecipanti hanno esplorato nuovi orizzonti creativi e collaborato con

artisti e professionisti di tutto il mondo.