Lungomare di Termoli/Rapina e lesioni personali, arrestato 29enne di Campobasso

A conclusione di un tempestivo intervento e dei relativi immediati accertamenti, i

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB)

hanno arrestato un 29enne residente a Campobasso, già noto alle Forze dell’Ordine

poiché titolare di diversi precedenti penali e di polizia, poiché resosi responsabile dei

reati di rapina impropria e lesioni personali, in violazione degli articoli 628 comma 2°

e 582 del Codice Penale.

I militari infatti, durante un servizio perlustrativo, intervenivano tempestivamente sul

lungomare “Cristoforo Colombo” di Termoli (CB), dov’era in corso una colluttazione

tra l’uomo ed altre due persone, un 73enne vittima dei reati ed un passante intervenuto

in soccorso di quest’ultimo.



Nella circostanza veniva accertato che poco prima il 29enne aveva strappato dal collo

dell’anziano una catena in oro giallo e, per assicurarsi il provento della propria condotta

delittuosa, non aveva esitato ad aggredire la vittima lacerandole la maglietta e

procurandole anche delle lesioni personali fortunatamente di lieve entità. L’uomo

accorso in supporto del malcapitato, invece, rimaneva fortunatamente illeso.



La refurtiva, del valore di euro 1.500 circa e che non era assicurata per tali eventi,

veniva prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario mentre il malfattore, dopo i previsti adempimenti, veniva tradotto presso la più vicina casa circondariale per

ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Larino (CB).



Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini

Preliminari, come richiesto dal Pubblico Ministero, l’arresto veniva opportunamente

convalidato poiché legittimamente effettuato e, a carico del 29enne, veniva applicata

la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Quanto fatto nella circostanza dai Carabinieri della Compagnia di Termoli (CB)

dimostra, per l’ennesima volta, la grande importanza rivestita dalla presenza costante

ed attenta dell’Arma sul territorio nonché della sinergia con la cittadinanza locale che,

nel caso di specie, ha pienamente collaborato con la polizia giudiziaria operante nel

corso di tutte le attività, fornendo un fondamentale apporto che ha poi consentito di

assicurare alla giustizia l’autore delle condotte delittuose in questione.