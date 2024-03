Giornata Mondiale del Sonno 2024: convegno a Termoli “L’uomo è un genio quando sogna”

Per celebrare la “Giornata Mondiale del Sonno 2024” si terrà Venerdì 15 marzo alle 17.30 a

Termoli presso l’Auditorium della Chiesa di San Pietro un convegno dal titolo “ L’uomo è un genio quando sogna – Viaggio nel Sonno e nei Sogni , tra Scienza Medica, Arte e Cultura”



L’evento condurrà alla scoperta dell’importanza del Sonno per il mantenimento di uno stato di

buona salute ampliando poi l’orizzonte e illustrando come, partendo dalla Medicina, altre discipline umane, come l’Arte, la Letteratura e la Musica, abbiano rappresentato il tema del sonno. Il tutto per invitare ad una maggiore conoscenza e ad una maggiore attenzione su quanto un Sonno di qualità e una corretta igiene del Sonno può giovare al nostro benessere.



Durante il convegno, Stefano Zurlo, noto giornalista e opinionista, offrirà il suo intervento “The lost dream”, ponendo l’accento sul valore simbolico e pratico dei sogni nella vita quotidiana.



Il cardiologo e medico esperto nella diagnosi e nella terapia dei disturbi del sonno dott.

Alberto Montano, parlerà de “I nemici del Sonno nel buio della notte”, evidenziando le

principali problematiche che possono turbare il nostro riposo notturno e le strategie per affrontarle.



Stefano Leone, editore, esplorerà il legame tra “Il Sogno fonte e soggetto di Arte e Cultura”,

dimostrando come i sogni abbiano ispirato opere immortali e continuino a essere una musa per

artisti e pensatori. Ad arricchire l’evento ci saranno anche le performance artistiche di Antonella

Pacifico, attrice, e Domenico Mancini, musicista, che con il loro talento daranno vita a un dialogo creativo tra sonno, sogno e espressione artistica.



“Nella Giornata Mondiale del Sonno – dichiara il dott. Alberto Montano promotore e curatore

del convegno – fare emergere e diffondere la “Cultura del Buon Sonno”, di un sonno non solo

sufficiente ma anche e soprattutto sano e di buona qualità era l’obiettivo. Il nostro cuore, i nostri vasi, il nostro cervello, il nostro sistema immunitario, il nostro metabolismo, sono minacciati grandemente da un sonno malato, disturbato e senza spazio da riservare ai sogni. Capire questo è uno dei segreti per trascorrere una vita in buona salute”.