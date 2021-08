Arriveranno azioni di ristoro anche in regione per gli ingenti danni causati dagli incendi estivi. Il Consiglio dei Ministri ha concesso lo stato di emergenza al Molise in relazione agli incendi che hanno colpito la nostra regione dalla fine di luglio fino ai giorni scorsi.

L’ufficialità è arrivata con il Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri giovedì 26 agosto. Ora si tratterà di quantificare il danno su tutto il territorio regionale.

foto di repertorio