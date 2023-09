Campagna E.ON :“L’Impronta del Gigante Invisibile” si aggiudica l’argento agli Effie Awards Italy 2023

Nel 2022 la campagna ha dato il via alla missione Make Italy Green, con cui E.ON si impegna a rendere l’Italia più verde con progetti concreti e attività di divulgazione



Il 3 maggio 2022, sulle spiagge di Termoli, è comparsa un’impronta di 23 metri appartenente a un “gigante invisibile”, apparentemente invisibile come l’impronta che tutti noi lasciamo sull’ambiente. La dimensione dell’orma, infatti, appartiene a un gigante del peso di 7 tonnellate, equivalente al quantitativo di CO2 prodotto, in media, da ognuno di noi, in Italia, nell’arco di un anno.



Da questa installazione unconventional e originale ha preso il via il progetto di comunicazione a 360° con cui E.ON ha vinto l’argento agli Effie Awards Italy 2023, un riconoscimento nato nel 1968 e presente in oltre 50 Paesi, che si pone l’obiettivo di premiare l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della comunicazione, valorizzandone i risultati di business. La campagna “L’Impronta del Gigante Invisibile” si è infatti aggiudicata il secondo posto nella categoria Brand Pop, che premia le campagne che sono riuscite ad aumentare il grado di conoscenza e di popolarità del brand da parte di specifiche audience attraverso un efficace storytelling.



“L’Impronta del Gigante Invisibile” è stata un’importante campagna multicanale per sensibilizzare gli italiani sul tema della Carbon Footprint generata dall’uomo. La campagna è stata anche il primo grande passo nel percorso di E.ON volto a rendere l’Italia più verde, creando un movimento partecipativo di persone che condividono valori e azioni volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre la propria impronta sul Pianeta.



La missione Make Italy Green è infatti alla base di tutte le attività dell’azienda, con progetti ambientali che coinvolgono il territorio e con campagne di comunicazione che invitano i consumatori a unirsi a E.ON per tutelare la salute dell’ambiente.



“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che testimonia come la nostra campagna abbia raggiunto in modo efficace gli italiani, diffondendo consapevolezza rispetto all’importanza di agire ora, tutti insieme, per ridurre il nostro impatto sul Pianeta”, ha dichiarato Mauro Biraghi, Marketing e Corporate Communications Director di E.ON Energia. “La nostra missione è quella di rendere l’Italia più verde e vogliamo realizzarla attraverso la creazione di un movimento di persone che collaborano per creare un futuro migliore e realmente più sostenibile, diffondendo consapevolezza e buone pratiche in tutto il Paese.”



I risultati non solo dimostrano l’efficacia della strategia comunicativa dell’azienda, ma evidenziano anche un’attenzione sempre crescente da parte del pubblico nei confronti delle tematiche ambientali e una maggiore consapevolezza per quanto riguarda cause e conseguenze del cambiamento climatico.



Il progetto, che si è sviluppato durante il mese di maggio 2022, ha riscontrato un grande successo su tutti i principali canali coinvolti, permettendo a E.ON di rinforzare la propria brand identity e soprattutto di aumentare l’awareness, a partire dal web e i social media, su cui ha ottenuto 157 milioni di impression, 68 milioni di videoviews e un ottimo engagement rate pari a 4,53%. Anche sulle altre piattaforme i risultati sono stati più che positivi, con un incremento dei download dell’App E.ON (+26% rispetto ad aprile 2022) nonché del traffico sul sito web di

E.ON (+16% vs aprile 2022).

“L’Impronta del Gigante Invisibile” ha ottenuto un grande impatto anche sulle attività offline, garantendo un aumento del 33% del numero delle visite ai Punti E.ON coinvolti nella campagna (vs aprile 2022).



Nel corso della campagna, E.ON ha anche avviato collaborazioni con associazioni

locali attraverso l’attivazione di progetti sostenibili sul territorio molisano per lasciare

un segno positivo sull’ambiente e ridurre la presenza di CO2 nella regione. In totale,

si è arrivati a un risparmio di 160 tonnellate di CO2 (carbon offsetting), garantendo

quindi anche un impatto tangibile sulla comunità locale.



Credits campagna “L’Impronta del gigante invisibile”, maggio 2022:

Agenzia creativa: DLVBBDO

Casa di produzione: Bedeschi Film

Agenzia Social Media & Influencer Marketing: Hearts & Science

Pianificazione Media: Starcom (Publicis Groupe)