Weekend intenso per gli Ufficiali di gara dell’ ACI Molise tra rally di San Marino e il Terra di Argil

E’ stato un weekend intenso per gli Ufficiali di Gara dell’Aci Molise impegnati su due fronti: rally di San Marino e Rally Terra di Argil. Il 16 e 17 giugno Maria Grazia Paolantonio, Erica Lombardi, Monia Paolucci, Antonio Tedeschi, Emanuele Cornacchione, Domenica Baccaro (capitano del gruppo) e Gennaro Valente hanno partecipato, mettendo al servizio dell’organizzazione la loro esperienza al rally di San Marino tornato quest’anno, ad acquisire la validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, massima espressione del rallismo tricolore, di cui è stato il quarto appuntamento stagionale e primo su fondo sterrato. All’interno del CIAR, quello di San Marino è stato il secondo impegno (e primo su sterrato) per le dodici giovani speranze del Campionato Italiano Rally Junior. Il San Marino rally ha rappresentato anche il secondo appuntamento e­stivo del Campionato Italiano Rally Terra (considerando il rinvio del Rally Adriatico), con un interessante confronto, sulle stesse speciali, tra i “terraioli” e i pretendenti al titolo Assoluto. Una bella occasione per vedere all’opera, tutti insieme, i migliori piloti da rally italiani. Il San Marino Rally 2023 ha avuto inoltre il compito importante di aprire la serie internazionale Fia Rally Star Training Season, che ricerca i talenti del futuro da lanciare nel Mondiale Rally.

Domenica, invece, Marco Di Cristofaro (capo gruppo), Luciano Basile, Domenica Baccaro, Sonia Vallante e Gennaro Valente sono stati impegnati sulle prove speciali del decimo rally Terra di Argil (vinto dal molisano Giuseppe Testa navigato da Gino Abatecola su Skoda Fabia), manifestazione valida come terza prova della Coppa Rally Settima Zona. Tante soddisfazioni, dunque, per l’ente di via Cavour che continua a raccogliere consensi.