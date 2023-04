Volley, campionati studenteschi: successo per gli allievi dell’Istituto Alfano di Termoli

Il 18 aprile presso il Palafraraccio di Isernia si sono disputate le finali regionali dei campionati studenteschi di pallavolo per le categorie allievi e allieve.

La rappresentativa d’istituto di pallavolo “allievi”, guidata dal prof. Mario Monaco, composta dagli studenti Tommaso Albanese, Nicolaj Bracone, Niccolò Colella, Marco Piccoli, Antonio Di Bucci, Gianmario Fratamico, Giovanni N. Buonanno, Simone Mammarella, Stefano Santella, Antonio Simone, Luca Varanese, Francesco Sisto, dopo aver battuto in semifinale l’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano e in finale l’IISS “Majorana” di Termoli, entrambi con parziali di 2-0, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali, guadagnando la possibilità di rappresentare la Regione Molise alle prossime finali nazionali dei campionati studenteschi in programma dall’11 al 16 settembre a Senigallia.

Ottimo risultato anche per le studentesse della rappresentativa ALLIEVE, guidata dal prof. Andrea Putzu Andrea: dopo aver battuto in semifinale la compagine dell’Omnicomprensivo di Guglionesi con un parziale di 2-0, sono state battute in finale, al termine di una partita avvincente, dall’IIS “Fascitelli” di Isernia. Le studentesse Chiara Altieri, Giulia Baldassarre, Sophie Pia Buonanno, Agnese Chinni, Mina D’Onofrio, Anna Gallo, Francesca Graniero, Alessandra Pezzano, Gaia Orlando, Federica Pollutri, Chiara Sciarretta, portacolori dell’Istituto, con forza e tenacia si sono distinte combattendo fino all’ultimo punto in una competizione di alto livello.

Alle squadre dell’Istituto Alfano, distintesi ancora una volta a livello regionale per la qualità dell’impegno e la bontà della preparazione, il plauso e i complimenti della Dirigente Concetta Rita Niro a nome dell’intera comunità scolastica.