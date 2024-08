US Open, sorteggio di Sinner: Medvedev nei quarti e semifinale con Alcaraz

(Adnkronos) –

Jannik Sinner debutterà contro lo statunitense Mackenzie McDonald nel primo turno del singolare maschile dell'US Open, quarto appuntamento dello Slam al via lunedì 26 agosto a New York. Il sorteggio effettuato oggi ha delineato il tabellone. Per l'altoatesino, numero 1 del mondo, dovrebbero poi esserci un altro statunitense Alex Michelsen al secondo turno e il cileno Nicolas Jarry, numero 26 del tabellone, al terzo. Agli ottavi possibile sfida con lo statunitense Tommy Paul, per poi affrontare ai quarti il russo Daniil Medvedev, vincitore a New York nel 2021. In semifinale la sfida allo spagnolo Carlos Alcaraz, campione dello Us Open 2022. Nella parte basse del tabellone tutti contro il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 2, campione in carica e 4 volte vincitore del torneo. Il 37enne di Belgrado affronta un qualificato al primo turno e non dovrebbe faticare prima dell'ipotetico terzo turno contro l'australiano Alexei Popyrin. Agli ottavi lo aspetta lo statunitense Ben Shelton, battuto nella semifinale 2023, ai quarti il russo Andrey Rublev e in semifinale il tedesco Alexander Zverev. I potenziali ottavi di finale: Sinner-Paul; Tsitsipas-Medvedev; Alcaraz-Korda; De Minaur-Hurkacz; Ruud-Fritz; Rune-Zverev; Rublev-Dimitrov; Shelton-Djokovic. Il sorteggio degli italiani al primo turno: Sinner (1)-McDonald; Sonego-Paul (14); Cobolli (31)-Duckworth; Fognini-Machac; Arnaldi (30)-Svajda; Berrettini-Ramos-Vinolas; Musetti (18)-Opelka; Darderi-Baez (21); Nardi-Bautista Agut. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)