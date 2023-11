Torneo di scacchi, Memorial Nicola Magri

Il 12 novembre scorso, si è tenuto a Campobasso un torneo di scacchi dedicato alla

memoria del compianto Nicola Magri, noto giornalista molisano morto lo scorso 1°

agosto a seguito di una lunga malattia. Pochi sanno che Nicola Magri è stato un vero

e proprio mecenate degli scacchi molisani: ha per anni lautamente finanziato il

torneo Internazionale di Campobasso, che dal 1994 al 2018 ha attratto forti giocatori

italiani ed est-europei, dando anche lustro al capoluogo molisano.



Il Memorial Magri, organizzato dal Delegato della Federazione Scacchistica Italiana

per il Molise Donato Di Memmo e dal Circolo Scacchi Monforte di Campobasso, ha

avuto luogo presso i locali del circolo, e ha visto una grande partecipazione, anche in

considerazione del tipo di evento (un torneo semilampo): ben 39 giocatori, di cui 34

molisani, si sono affrontati alla scacchiera su ben sette turni di gioco. L’evento ha

visto la coesistenza di due diversi open: uno per giocatori più esperti; l’altro riservato

a chi ha iniziato da poco il proprio percorso in questo fantastico e stimolantissimo

gioco.



Tra gli esperti, ha prevalso il Candidato Maestro Savino Goller che con 6,5 punti su 7

(frutto di sei vittorie e una patta, senza nessuna sconfitta) ha staccato gli inseguitori.

Il Prima Nazionale Francesco Terzano e il Candidato Maestro Antonio Petruccioli

chiudono il podio, fermandosi entrambi a 5 punti su 7 (con prevalenza del primo sul

secondo per miglior spareggio tecnico). Quarto assoluto (anche lui a 5 punti) il

quindicenne e Seconda Nazionale Stefano Sorbo, che conferma di essere una bella

promessa dello scacchismo molisano.



A proposito di promesse, nell’open dei novizi vince, con 6 punti su 7 e una sola

sconfitta, Giuseppe Palombo, da Castellino sul Biferno. Completano il podio con 5

punti su 7 (anche qui, lo spareggio tecnico è stato decisivo) Alessandro Rossi da

Isernia e Nives Ruggiero da Matrice, entrambi giovanissimi.



L’appuntamento è ora al Campionato regionale molisano che si disputerà nei giorni

1-2-3 dicembre a Venafro: un grande banco di prova per gli amanti molisani degli

scacchi.