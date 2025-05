Torino-Inter, partita interrotta per soccorsi a un tifoso: cos’è successo

(Adnkronos) –

Torino-Inter, in campo oggi domenica 11 maggio per la 36esima giornata di Serie A, è stata sospesa per qualche minuto a causa della caduta di un tifoso sugli spalti. L'arbitro La Penna ha fermato la gara dopo pochi secondi di gioco, comunicando in seguito l'accaduto ai capitani delle due squadre, Ricci e De Vrij. Come spiegato in diretta su Dazn, il tifoso è stato in seguito soccorso. Dopo qualche minuto di silenzio dello stadio, in apprensione, la partita è ripresa al 6', accompagnata da un lungo applauso dei sostenitori delle due squadre. Nuova sospensione nel finale della prima frazione per il violento nubifragio che si è abbattuto su Torino: il direttore di gara ha fermato il gioco per qualche minuto, il primo tempo è stato portato a termine su un campo ai limiti della praticabilità. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)