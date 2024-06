Sport/ Ottime Prestazioni dei velisti del Circolo della Vela Termoli a Pescara

Giornata di soddisfazioni per il Circolo della Vela Termoli che ha partecipato alla 4° prova del Campionato Zonale di Federvela per la Classe Laser, svoltasi il 9 giugno presso il Porto Turistico di Pescara, ospitata dal Centro Velico La Scuffia. L’evento ha visto la partecipazione anche delle Classi Hobie Cat e RS Feva.

Il Circolo della Vela Termoli ha schierato i suoi atleti Vittorio Scutti, Andra Granitto e Oscar Pizzuto nella Classe Laser, confrontandosi con circa 35 imbarcazioni provenienti da tutti i circoli velici di Abruzzo e Molise. I velisti termolesi hanno dimostrato un alto livello di preparazione, conducendo le regate con spirito agonistico e una gestione tattica eccellente.

Le condizioni marine hanno richiesto abilità tecniche avanzate a causa del vento debole da Sud-Est con un’intensità di circa 6 nodi. L’impegnativo percorso di regata e le particolari condizioni meteorologiche hanno messo alla prova le competenze di tutti gli atleti, con i velisti termolesi che si sono distinti per le loro capacità agonistiche.

La preparazione e l’adeguatezza degli atleti del Circolo della Vela Termoli è motivo di orgoglio per tutto lo staff dirigenziale del CVT, in particolare per il Coach Domenico Guidotti, il Direttore Sportivo Vincenzo Santomiero e il Presidente Fabrizio Loffreda.

Inoltre, sempre il 9 giugno, il Circolo della Vela Termoli ha ospitato presso la propria sede il Vela Day: un evento nazionale indetto da Federvela e organizzato dai centri velici federati aderenti. Il Presidente Loffreda ha sottolineato l’importanza dell’Open Day, descrivendolo come un’iniziativa fondamentale alla quale il Circolo aderisce con entusiasmo ogni anno. La giornata, dedicata alla nostra città e alla promozione degli sport velici è resa possibile grazie alle imbarcazioni e ai mezzi messi a disposizione dal Circolo e al supporto dei loro istruttori federali che garantiscono la massima sicurezza delle uscite in mare.

Con la fine dell’anno scolastico, sono già in partenza i corsi di vela e windsurf per giovani e adulti, offrendo un’opportunità preziosa per avvicinarsi e formarsi nel mondo della vela, con possibilità di partecipare in futuro alle attività agonistiche del Circolo.