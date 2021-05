Sport/ Cus Molise, un bonus per partecipare al campus estivo

Il Cus Molise è stato da sempre alle esigenze dei propri tesserati e di chi usufruisce dei servizi. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid 19, alla vigilia del Campus estivo 2021, il Centro Universitario Sportivo del Molise ha pensato di fare un ulteriore passo verso le famiglie. Come? Proponendo un bando per l’assegnazione di trenta voucher che danno diritto a frequentare il campus estivo per due settimane pagando solo la quota di iscrizione di 25 euro. Per partecipare al bando bisogna avere un ISEE non superiore ai 20000 euro.

I quindici giorni di partecipazione possono essere scelti nel periodo che va dal 7 giugno al 31 agosto e in questi giorni, le escursioni e i servizi aggiuntivi previsti saranno compresi nel voucher. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando è possibile cliccare sul link http://cusmolise.unimol.it/wp-content/uploads/2021/05/Bando_Bonus_Campus.pdf

E’ possibile aderire all’iniziativa del Cus Molise entro il 4 giugno 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande. Successivamente sul sito web del Cus Molise sarà resa nota la graduatoria degli aventi diritto.

Un’iniziativa lodevole, in collaborazione con il CUSI, per essere ancora più vicino alle famiglie. L’estate è appena cominciata, al Cus Molise sanno come renderla speciale.