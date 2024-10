Sinner: “Voglio diventare un giocatore migliore”

(Adnkronos) – "Oggi mi sono mosso bene, ho servito davvero bene". Così Jannik Sinner dopo la vittoria su Taro Daniel al 2° turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Per il 23enne altoatesino è stato il 60° successo in stagione, il 250° in carriera. "Mi sono sentito bene oggi. Qui è abbastanza diverso da Pechino, ma l'anno scorso avevo già vissuto questo passaggio. Penso che quest'anno sia andato meglio, mi sento fisicamente bene" dice il campione altoatesino. "Con il nuovo team servirà del tempo per conoscerci meglio, ma mi sto trovando bene con loro", aggiunge Sinner facendo riferimento a Marco Panichi e Ulises Badio, nuovo preparatore atletico e nuovo fisioterapista, entrambi reduci da una collaborazione con Novak Djokovic. "Cerchiamo di migliorare, di cambiare un paio di cose che speriamo possano rendermi un giocatore migliore. Ci sono ancora tante cose da fare fuori dal campo, e non vedo l'ora di farle". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)