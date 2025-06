Sinner oggi, live al Roland Garros 2025 contro Djokovic. La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic al Roland Garros 2025. Oggi, venerdì 6 giugno, il tennista azzurro affronta il serbo, numero sei del mondo, nella semifinale dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Jannik arriva all'incontro dopo aver battuto, nei primi turni, Rinderknech, Gasquet e Lehecka, prima di dominare Rublev agli ottavi di finale e Bublik nei quarti. Djokovic invece McDonald, Moutet, Misolic e, negli ottavi, Norrie, prima di aggiudicarsi, in quattro set, la super sfida contro Zverev nei quarti. In caso di passaggio del turno Sinner affronterebbe Carlos Alcaraz, campione in carica del torneo e numero due del mondo, che ha superato Lorenzo Musetti in semifinale dopo il ritiro dell'azzurro ad appena un game dall'inizio del quarto set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)