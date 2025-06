Sinner, il saluto di Badio: “Grazie per il tempo e le sfide condivise”

(Adnkronos) – "Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik". Ulises Badio, ex fisioterapista di Jannik Sinner, ha salutato così sui social il numero uno al mondo dopo la comunicazione della fine della collaborazione. Dopo otto mesi di lavoro insieme, l'azzurro ha deciso di chiudere il rapporto con il professionista argentino e con il preparatore atletico Marco Panichi. Sinner ha commentato così la decisione ai microfoni di Sky Sport: "Non è successo nulla di grave, abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi otto mesi però sono cose che possono succedere. Non voglio dare adesso i dettagli, il perché o no. Li ringrazio tutti e due perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro". E ancora: "A volte non mi sento magari a mio agio, ci sono un po' di cose che non mi andavano e quindi la parte più importante per un tennista è sempre quella mentale". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)