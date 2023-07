Settore Giovanile e Scolastico del Molise: conferiti i riconoscimenti “Club Giovanili”

Il Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise dott. Gianfranco Piano, in seguito ad un controllo accurato di tutte le documentazioni pervenute in merito alle richieste di riconoscimento, in intesa e collaborazione con il Delegato alla Attività di Base Sgs Massimiliano Di Gregorio, ha ufficializzato l’elenco delle società della regione che hanno rispettato tutti i criteri previsti dalla Federazione e che hanno ottenuto quindi il riconoscimento come Club Giovanili di 1° Livello (“Centri Calcistici di Base”), 2° (“Scuole di Calcio”) e 3° (“Scuole di Calcio Elite”).

Sono sei le società, tra le province di Campobasso ed Isernia, che hanno ottenuto dalla Federazione l’importante ed ambito riconoscimento di 3° Livello: Pol. Chaminade, Asd Pol Kalena 1924, Asd Sanniti Calcio Cb, Pol SS Pietro e Paolo, Ssd Città di Isernia S.Leucio e Asd Aesernia Fraterna.

Diciassette invece le società regionali che hanno ricevuto la qualifica di Club 1° Livello: Apd Trivento, Aquile Montenero, Asd Aurora Ururi 1924, Asd Basso Molise Calcio, Asd Cnl Cus Molise (Futsal), Asd Isola Croata del Molise, Asd Maronea Calcio, Asd Polisportiva Gambatesa, Asd Portocannone 93, Asd Real Guglionesi, Asd San Martino Calcio 511, Asd Sporting Petacciato, Asd Virtus Bojano 2011, Gs Difesa Grande Porticone, Ndb San Giacomo FA, Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro e Asd Sesto Campano.

Infine sono tredici le società molisane che hanno ottenuto il riconoscimento di Club di 2° Livello: Aspd Real San Martino Calcio, Asd Montenero, Asd Mirabello Calcio, Asd Polisportiva Fortore, Asd SS Adriatica Campomarino, Asd US Frenter Larino, Polisportiva Acli Campobasso, Usd Bojano, Asd Football Venafro, Asd Olimpic Isernia Sant’Agapito, Asd Polisportiva Olympia Agnonese, Virtus Riccia e Boys Roccaravindola.