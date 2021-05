Serie D/Vastogirardi – Campobasso, 0-2

Vastogirardi Guerra, Guglielmi, Pralini, Mele, Ruggieri, Raucci, Minchillo, Pesce, fioretti, Guida, Salatino.

All Prosperi.

Campobasso Raccichini, Fabriani, Vanzan, ladu, menna, dalmazzi, bonta’, candellori, cogliati, rossetti, vitali.all Cudini.

arbitro Bozzetto di Bergamo. MARCATORI al 32 Vitali, al 53 Cogliati.

In panchina nel campobasso c’e’ Antognazzi che sostituisce lo squalificato Cudini.Al 10,azione degli ospiti tiro di Candellori ma il portiere respinge la minaccia, al al 12 tiro

di saladinoma la sfera termina alta, ma i lupiinsistono vogliono vincere e hanno due ottime occasioni sciupate malamente.

Ma , gli ospiti non sbagliano al 32 con vitali che batte guerra con un rasoterra preciso e segna 1-0 in favore degli ospiti. Al 36, tiro di Candellori la sfera finisce sul braccio di raucci , i giocatori in maglia rossoblu reclamano il rigore ma l’arbitro fa proseguire la partita. Finisce, cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo,entra merkaj ed esce Fioretti per i locali, al 53, i lupi raddoppiano con Cogliati che batte guerra e’ il 2-0 in favore dei rossoblu ,al 65 esce ladu ed entra tenkorang, al 80 Merkaj di testa per poco non accorcia le distanze. Al 90, esce Cogliati ed entra brenci , dopo una lunghissima assenza. finisce, cosi, la partita con la capolista che conquista tre punti importanti che portano a 8 punti il distacco sulla seconda la

serie C non e’ poi cosi lontana. Domenica il campionato osservera’ un turno di riposo per far svolgere altri recuperi , i lupi giocheranno il 6 giugno in casa sperando di poter vincere ancora per avvicinarsi alla promozione.

Arnaldo Angiolillo