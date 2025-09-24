Roller Day, Cus Molise Skating protagonista per le strade del centro

Roller Day da applausi. Nella domenica senz’auto il Cus Molise Skating del maestro Roberto Simiele è stato protagonista nella giornata dedicata agli sport rotellistici. Un evento che è diventato appuntamento fisso per atleti, appassionati e curiosi che non sono mancati nel centro di Campobasso per assistere ad un evento di grande rilevanza promosso dalla Skate Italia. Gli atleti del Cus Molise, insieme a quelli di Dimensione Skating hanno effettuato diversi giri del centro catturando l’attenzione di molti. E’ stato un momento importante di confronto all’insegna dello sport e del divertimento.

“Abbiamo partecipato con grande piacere all’evento che tiene viva l’attenzione sugli sport rotellistici – ha spiegato il maestro Roberto Simiele – è stato un bel momento di confronto tra gli atleti e tra tutti i dirigenti delle società presenti. Abbiamo condiviso la passione e il lavoro in un evento che di fatto ha rappresentato il primo step della nuova stagione. Come Cus Molise e Dimensione Skating siamo pronti ad un lungo viaggio che ci porterà a toccare diverse città e ad affrontare diverse gare per le quali stiamo già lavorando. Vogliamo farci trovare pronti e provare a toglierci delle belle soddisfazioni. Al Cus siamo ripartiti con il corso e i numeri sono sicuramente interessanti. L’auspicio è quello di provare ad incrementare ulteriormente i numeri e tenere sempre viva l’attenzione su una disciplina che può sicuramente regalare delle grandi soddisfazioni non soltanto a livello agonistico”.

Il primo appuntamento ufficiale sarà quello del prossimo weekend con gli Internazionali in programma a L’Aquila. Il Roller Day è stata un’occasione fantastica che, oltre che promuovere il mondo federale, è stato veicolo di promozione anche per tutte le società sportive che hanno partecipato. Con questo evento si è data grande visibilità agli sport rotellistici, creando relazioni con le comunità territoriali coinvolte. Una grande festa in spazi aperti che ha permesso anche di promuovere una mobilità sostenibile.