Riccia Road Runners, importanti conferme al Trofeo San Nicandro

Riccia Road Runners protagonista al Trofeo San Nicandro, gara nazionale di livello Bronze, che domenica ha festeggiato la ventitreesima edizione. La competizione organizzata ottimamente dall’Atletica Venafro del presidente Terracciano, ha raccolto come sempre tanti consensi.

Il team fortorino ha schierato 23 atleti risultando la seconda società nella speciale classifica a squadre. Il San Nicandro ha rappresentato l’esordio con la canotta della Riccia Road Runners di Federica Corbo e Luciana Petti. Tanta la soddisfazione al termine della corsa del presidente Mignogna: “Ancora una volta abbiamo risposto presente e lo abbiamo fatto in gran numero – argomenta il massimo esponente del team fortorino – siamo contenti di aver fatto bella figura in una competizione così importante e ci auguriamo di riuscire a fare sempre meglio in futuro. Un grazie a tutti i nostri tesserati che mettono in campo sempre molta passione e ai nostri sponsor che ci sostengono”.

Di seguito riportiamo i nomi degli atleti della Riccia Road Runners che hanno partecipato al San Nicandro e lo facciamo in ordine di arrivo: Felice Michele Belpiano, Silvano Mignogna, Francesco Ursillo, Luca Santopuoli, Francesco Tartaglia, Fabio D’Amico, Antonio Severino, Saverio Varriano, Massimiliano Grassi, Gilberto Rocchetti, Mario Pasquale, Maurizio Moffa, Pino Moffa, Pierluigi Tamburelli, Agostino De Santis, Sergio Sassani, Federica Corbo, Antonio Pece, Antonio Cristofano, Gianni D’Amico, Pasquale Bozza, Carmine Di Criscio, Luciana Petti.