Prima corsa campestre organizzata dalla NAI : La Free Runners Isernia vince il trofeo Gruppo Alexa

Sono stati ben 120 gli atleti alla partenza del primo Trofeo Gruppo Alexa di cross country organizzato dalla Nai è andato di scena ieri mattina presso il golf club di località Zio Carlo a Isernia.

Una suggestiva cornice naturalistica e la gradevole giornata di sole hanno reso ancor più piacevole la manifestazione. Ad aggiudicarsi il Trofeo Alexa la società più numerosa ai nastri di partenza: la Free Runners Isernia, preceduta a onor di cronaca dalla società organizzatrice non in competizione, a seguire il Gruppo Sportivo Virtus, la Polisportiva Molise e l’Atletica Venafro. Per gli assoluti si è imposto Marco D’Andrea della Nai, allenato da Stefano Ciallella, che da metà gara ha fatto il vuoto; al femminile, come da pronostico, ha avuto la meglio, con un dominio assoluto, la vice campionessa italiana dei 5000 m, Letizia Di Lisa del G.S. Virtus, allenata da Andrea Piscopo.

Per la gioia del presidente della FIDAL regionale Dino Mucci, presente alla gara, davvero buona la risposta in termini di partecipazione per le categorie promozionali. In rosa per le categorie Esordienti e Ragazzi si impongono le due atlete di casa, entrambe di Roccamandolfi, Carmen Ciallella e Giulia Di Marco, al maschile rispettivamente Lorenzo Nanni della Polisportiva Molise e Alfredo Salluppo del G.S. Virtus; per la categoria Cadetti vincono Pierre Notartomaso della Polisportiva Molise e Kesia Testa del G.S. Virtus.

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa tanto dal direttivo NAI quanto dalla famiglia Melfi (era presente la dr.ssa Claudia Melfi), che ha messo ha disposizione la notevole location oltre ad essere title sponsor della manifestazione con il Gruppo Alexa.