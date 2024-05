Pattinaggio/ Cus Molise, buone prove a Porto D’Ascoli

La squadra di pattinaggio del Cus Molise guidata dall’istruttore Roberto Simiele, è stata protagonista di belle prestazioni nel campionato interregionale di pattinaggio velocità Molise-Abruzzo che si è svolto a Porto d’Ascoli. Vediamo nel dettaglio i piazzamenti.

Giovanissimi Maschi – Nella gara dei 50 metri in corsia affermazione per Giovanni Morcone davanti a Christian Sarti che chiude terzo. I due atleti si dividono allo stesso modo il podio della 150 metri srpint e della 600 metri in linea. La combinata Tiezzi vede una vittoria pari merito quella di Morcone con Francesco Martino (Centro Pattinaggio Campobasso) con Sarti che porta a casa la medaglia d’argento.

Giovanissimi femmine – Miriam Morcone vince la 50 metri in corsia, la gara sprint e la 600 metri in linea portando a casa anche la combinata Tiezzi.

Esordienti femmine – Sono Giada Salvatore e Siena Cassetta a primeggiare nella 50 metri in corsia. La 200 metri sprint vede Salvatore sul secondo gradino del podio con Francesca Ramaglia alle sue spalle mentre la 1000 metri in linea premia Ramaglia davanti ad Arianna Mignogna e Nausica Zurlo. Da segnalare le buone prove di Myriam Di Florio, Guendalina Mercorelli, Aurora Sciandra, Emanuela Birone, Gaia Del Balso e Michela Zeoli rispettivamente sesta, settima ottava, nona, decima e undicesima. La combinata Tiezzi ha visto la vittoria di di Giada Salvatore, terza Siena Cassetta.

“Sono molto contento di come è andata nelle Marche – sottolinea Simiele – tutti gli atleti si sono impegnati e hanno offerto buone prestazioni che lasciano ben sperare per il futuro. La nostra stagione prosegue e con essa anche il lavoro in palestra, fondamentale per poter ottenere qualcosa di positivo in gara”.