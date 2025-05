Ottimo risultato conseguito dalla Sezione giovanile pesistica delle Fiamme Oro di Campobasso nel 3° turno Open Regionale per la qualificazione alla pesistica olimpica

Nella mattina del 18 maggio, presso la palestra “CrossFit” di Termoli si è svolto il terzo Turno Open Regionale di qualificazione per la pesistica olimpica, che ha completato il quadro delle gare regionali valevoli per le fasi finali nazionali classi esordienti under 13, esordienti under 15, under 17 e Assoluti.

La neo costituita Sezione giovanile di pesistica delle Fiamme Oro di Campobasso ha partecipato alla manifestazione con due atleti, Noemi Spadaccino nella categoria – 48kg femminile e Nicolas Di Lonardo nella categoria -71kg maschile, e per le gare “assoluti” con Alessia Durante nella categoria – 69kg femminile.

Nella circostanza l’Agente Scelto della Polizia di Stato Alessia DURANTE ha rivestito il duplice incarico di responsabile tecnico e atleta partecipante alla gara, confermando il suo talento.

I due giovani atleti Spadaccino e Di Lonardo hanno avuto un ottimo approccio con la gara, dimostrando buone prospettive future.

Gli atleti delle Sezioni giovanili delle Fiamme Oro di pesistica, insieme alla disciplina della lotta, svolgono la loro attività presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso e si confermano dei validi esempi di come lo sport assuma una vera e propria dimensione educativa soprattutto quando diventa strumento di diffusione della cultura della legalità.