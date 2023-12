Nuoto, torna il Molise Winter Tour. II tappa di conferme per gli atleti Hidro Sport

Torna l’ appuntamento con il Molise Winter Tour. Domenica 17 dicembre le categorie Esordienti sono state impegnate nella II tappa presso l’ impianto M2 di Campodipietra. Medagliere che si arricchisce rispetto al primo appuntamento di novembre; 5 ori, 5 argenti e 7 bronzi a testimonianza della crescita degli atleti giallo-blu.

Per gli Esordienti A la rana sorride ancora a Marta Ziccardi che nei 100 ottiene l'oro in 1’23’’10; per lei anche i 200 misti in 3’03’90. Doppio argento per Maria Fiardi nei 200 dorso in 3’00’’00 e nei 200 misti in 2’50’’00. Tra i maschi conferma per Gabriele Ricci che conquista due ori nei 200 dorso in 2’30’’50 e nei 50 stile libero in 28’’60. Due medaglie anche per Daniele La Barbera che mette tutti dietro nei 50 farfalla in

33’’40, ed è d'argento in 1’20’’20 nei 100 rana. Luciano Iannetta si piazza al terzo posto sia nei 50 farfalla in 33’’80 che nei 200 dorso chiusi in 2’43’’40. Bronzo anche per Michele Di Toro che nuota i 50 stile libero in 30’’60; per lui anche i 50 farfalla con il tempo di 35’’30. Le ottime prestazioni individuali si concretizzano nella staffetta mista 4×50 stile libero, chiusa al primo posto grazie a Maria Fiardi, Marta Ziccardi, Michele Di Toro e Gabriele Ricci.

Tra gli Esordienti B ancora protagoniste Letizia Marinucci e Sara Sangregorio. Nei 50 farfalla argento di Letizia Marinucci in 44’’5 e bronzo di Sara con il tempo di 47’’70; nei 100 rana posizioni invertite con l’argento di Sara in 1’48’’40 e il bronzo di Letizia in 1’56’’30. Terzo gradino del podio anche per Sara D’Amico che nuota i 100 stile libero in 1’31’’70; dopo aver nuotato i 100 rana in 1’59’’90, Sara conquista anche un’altra medaglia nella staffetta mista 4×50 stile libero grazie all’apporto di Letizia Marinucci, Jacopo Recchi e Loris Tarchino; il tempo di 2’32’’10 vale il bronzo.

Di seguito gli altri convocati. Tra gli Esordienti A Silvia Baratta nuota i 100 stile libero in 1’30’’00. Maria Bellucci chiude i 50 farfalla in 43’’70 e i 100 rana in 1’40’’10. 100 rana anche per Ylenia Conte che chiude in 1’49’’70; per lei anche i 200 misti in 3’39’’30. Anna Maria Maggiano nuota i 50 farfalla in 39’’80 e i 200 misti in 3’24’’00. Giulia Palmieri segna i tempi di 46’’40 nei 50 farfalla e 1’24’’30 nei 100 stile libero. 100 stile anche per Ada Santoro Manocchio chiusi in 1’29’’40, e 200 dorso in 3’25’’90. Maria Serena Trucchia nuota i 100 rana in 2’14’’80 e i 100 stile libero in 1’50’’90. Riccardo Muccitto registra 35’’40 nei 50 farfalla e 2’54’’20 nei 200 dorso. Stesse gare per Mattia Paventi e Emanuele Zichella; Mattia nuota i 50 stile libero in 38’’60 e i 200 dorso in 3’26’’10, mentre Emanuele chiude con i tempi di 33’’20 e 2’56’’50. Distanze corte per Aleksandr Voronetskyy che chiude i 50 stile libero in 31’’00 e i 50 farfalla in 35’’40. 50 farfalla anche per Loris Zeuli con il tempo di 40’’30; per lui anche i 100 rana in 1’39’’20.

Per gli Esordienti B Maria Asiatico impegnata nei 100 stile libero chiusi in 1’49’’60. Stessa gara per Aurora Maria Trucchia che chiude in 1’50’’50. Noelle Sale gareggia sia nei 100 stile libero in 1’45’’60 che nei 100 rana in 2’09’’80. 50 stile libero sia per Francesco Bonifacio che per Nicolò Ciarlariello; Francesco chiude in 1’01’’40 e Nicolò in 57’’40. Samuele De Santis nuota i 100 rana in 2’29’’20 e i 50 stile libero in 51’’60.

Matteo Fasciano gareggia nei 50 farfalla in 59’’00 e nei 100 rana in 1’57’’50. 50 farfalla e 50 stile libero per Stefano Marra che chiude rispettivamente in 50’’00 e in 41’’40. Stesse gare per Jacopo Recchi che registra 55’’50 nei 50 farfalla e 36’’50 nei 50 stile libero. Anche Luis Gino Tamburro impegnato nei 50 farfalla (55’’70) e nei 50 stile libero (39’’80). Michele Vitantonio nuota i 100 rana in 1’49’’90 e i 50 stile libero in 38’’80.