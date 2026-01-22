Nuoto, terza tappa del Molise Winter Tour a Isernia. Gli Esordienti della Hidro Sport conquistano 16 medaglie

Domenica 18 gennaio è andata in scena presso la piscina del capoluogo molisano la terza tappa del

Molise Winter Tour, manifestazione regionale riservata alle categorie Esordienti A e B. Anche in questa

occasione, la Hidro Sport si è distinta per impegno e risultati, portando a casa un bottino complessivo di 16

medaglie, frutto di 6 ori (5 individuali e 1 staffetta), 9 argenti (7 individuali e 2 staffette) e 1 bronzo. A

guidare gli atleti giallo-blu, come sempre, la competenza e la passione dei tecnici Toni Oriente, Francesco

Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, che accompagnano i nuotatori nel loro percorso di

crescita sportiva e personale. L’appuntamento di Isernia ha confermato ancora una volta il lavoro svolto in

allenamento e la voglia di migliorarsi da parte dei giovani atleti, pronti a dare il massimo anche nelle

prossime tappe della stagione.

Tra le femmine doppio oro di Letizia Marinucci che si aggiudica i 100 farfalla in 1’23″60 e i 100 misti in

1’25″90. Due medaglie anche per Carmen Corvelli che vince i 50 dorso in 39″50 e chiude seconda i 100 misti

in 1’29″70. Sara Sangregorio conquista i 200 rana con il tempo di 3’10″20 ed è d’argento nei 100 misti in

1’26″10. Secondo gradino del podio per Giulia Paolucci nei 50 dorso chiusi in 41″30; per lei anche i 100 misti

in 1’32″30. Ancora un argento grazie a Rachele Vetta che segna 1’46″10 nei 100 farfalla, oltre alla gara dei

100 misti in 1’42″40.



In campo maschile Lapo Sulmona chiude primo i 100 stile libero con il crono di 1’14″00. Doppio argento per

Danilo Priolo che chiude i 200 rana in 2’52″40 e i 100 misti in 1’12″00. Secondo posto anche per Loris

Tarchino nei 200 farfalla in 2’53″60, oltre alla gara dei 100 misti nuotati in 1’18″00. Oscar Giulietti conquista

il bronzo nei 50 dorso in 43″10, e nuota i 100 stile libero in 1’18″80.



Dalle staffette arrivano altre tre medaglie. Quella più pregiata la conquista la 4×50 misti Esordienti B

Femmine con il quartetto Paolucci, Labella, Corvelli e Occhionero che vince in 2’45″00. Doppio argento

invece per gli Esordienti A. La 4×50 misti Esordienti A Femmine chiude con il tempo di 2’44″90 con

Sangregorio, Parente, Marinucci e Asiatico. Seconda anche la 4×50 misti Esordienti A Maschi con il

quartetto Recchi, Priolo, Tarchino e Ciavolla con il crono di 2’18″50.

Di seguito gli altri convocati.

Carla Ardelan nuota i 50 dorso in 55″60 e i 100 misti in 1’59″30. Maria Asiatico impegnata nei 200 stile

libero (3’00″40) e nei 100 misti (1’41″90). Michela Caporicci chiude i 50 dorso in 54″10 e i 100 misti in

2’16″70. Nina Colarusso gareggia nei 200 rana (4’28″30) e nei 50 dorso (55″00). 50 dorso anche per Ambra

Di Lullo che ottiene il crono di 48″30, oltre ai 100 misti in 1’50″30. Stesse gare per Giulia Ficca che nuota i

50 dorso in 59″30 e i 100 misti in 2’04″30. Aurora Labella impegnata nei 100 farfalla (1’47″90) e nei 50

dorso (44″80). Giorgia Marro chiude i 50 dorso in 51″00 e i 100 misti in 1’51″80. Giulia Montanaro ferma il

crono su 48″50 nei 50 dorso e su 1’44″10 nei 100 misti. Greta Occhionero gareggia nei 50 dorso (44″30) e

nei 100 misti (1’35″40). Stesse gare anche per Giulia Paolicelli che chiude i 50 dorso in 56″70 e i 100 misti in

2’12″90. Ginevra Parente nuota i 200 rana in 3’56″40 e i 100 misti in 1’40″30. Gemma Trucillo gareggia nei

50 dorso (44″80) e nei 100 misti (1’39″80). Francesco Bonifacio Cafforio impegnato nei 50 dorso (46″70) e

nei 100 stile libero (1’25″90). Doppio 100 per Antonio Cassarà che chiude lo stile libero in 1’41″80 e i misti

in 1’51″20. Aldo Cesarano nuota i 100 stile libero in 1’43″20 e i 50 dorso in 54″30. Gennaro Ciavolla ottiene

1’10″90 nei 100 stile libero e 1’23″20 nei 100 misti. Raffaele De Santis gareggia nei 100 stile libero (1’52″30)

e nei 50 dorso (50″30). Stesse gare per Samuele De Santis che chiude i 50 dorso in 46″30 e i 100 stile libero

in 1’30″50. Giuseppe Di Toro impegnato nei 100 stile libero (1’12″60) e nei 100 misti (1’26″00). Matteo

Fasciano nuota i 200 rana in 3’35″00 e i 100 misti in 1’32″60. Leonardo Giulietti ferma il crono su 1’22″10

nei 100 stile libero e su 1’35″60 nei 100 misti. Stefano Marra ottiene 39″00 nei 50 dorso e 1’14″50 nei 100

stile libero. Doppio 100 per Vittorio Pasquariello che segna 1’25″00 nello stile libero e 1’37″70 nei 100 misti.

Francesco Piunno gareggia nei 100 stile libero (1’29″20) e nei 50 dorso (52″70). Jacopo Recchi impegnato

nei 50 dorso (38″00) e nei 100 stile libero (1’15″10). Alessandro Tranquillo nuota i 100 stile libero in 1’35″90

e i 100 misti in 1’46″00. Lorenzo Venditti ottiene 48″70 nei 50 dorso e 1’41″40 nei 100 misti. 100 misti

anche per Michele Vitantonio che chiude con il crono di 1’27″60.