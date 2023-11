Nuoto, super Hidro al Memorial Don Guglielmo! Giallo-blu secondi solo al Circolo Aniene

Numeri importanti per il XII Memorial Don Guglielmo andato in scena lo scorso weekend

presso l’impianto M2 di Campodipietra, e numeri straordinari per la Hidro Sport che conquista un fantastico secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Circolo Canottieri Aniene. Il meeting nazionale, riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti, ha visto la partecipazione di 760 atleti, tra cui alcuni della Nazionale Giovanile italiana di nuoto, in rappresentanza di ben 34 società provenienti da tutta Italia.



Due giorni intensi di gare, due giorni entusiasmanti per il team giallo-blu, capitanato dal presidente Toni Oriente, che si conferma la prima società a livello regionale e seconda assoluta. L’ottimo score finale di 402 punti è frutto del ricco bottino di medaglie, 13 Ori, 13 Argenti e 17 Bronzi, e del prezioso apporto in termini di piazzamenti degli atleti scesi in acqua, a testimonianza della preparazione, passione e determinazione di tutta la famiglia Hidro, dal presidente ai suoi più stretti collaboratori, dagli atleti alle famiglie che non hanno

mai fatto mancare il supporto sugli spalti.



Incetta di medaglie per le ragazze, con Muccitto, Tremonte e Ziccardi sugli scudi. Per la categoria Junior Giovanna Muccitto, straordinaria come sempre, porta in dote 5 ori e 1 bronzo; medaglia più preziosa nei 400 misti (5’14’’19), nei 50 e 100 dorso chiusi rispettivamente in 29’’21 e 1’01’’71, nei 50 e 100 farfalla con i tempi di 28’’58 e 1’02’’15, e bronzo nei 200 dorso in 2’17’’66. Per la categoria Ragazzi non è da meno la ranista Maria Ludovica Tremonte che mette tutti in fila nei 50 (36’’28), 100 (1’16’’53) e 200 rana (2’37’’13).



Stessa specialità e stessi risultati per l’Esordiente A Marta Ziccardi che si impone nei 50, 100 e 200 rana con i tempi di 39’72, 1’23’’92 e 3’04’’83. Ottima prova della collega di categoria Maria Fiardi che si aggiudica l’oro nei 400 stile libero in 5’14’’23, collezionando anche 3 argenti nei 100 (1’25’’46) e 200 rana (3’08’’06), e nei 200 stile libero in 2’32’’33. Sempre per gli Esordienti A bronzo di Anna Maria Maggiano nei 200 farfalla in 3’42’’99, mentre tra i Juniores arrivano ben 6 bronzi di cui 3 vinti da Ester Spedalieri nei 100 (1’14’’05) e 200 rana (2’40’’71), e nei 400 misti in 5’25’’95. Gradino più basso del podio anche per Sara Colalillo nei 50 dorso (30’’09), Miriam Di Ridolfo nei 50 stile libero (27’’62) e Domitilla Oriente nei 200 farfalla in 2’25’’44.

Nella categoria Ragazzi bronzo di Gemma Guiderdone nei 200 farfalla in 2’30’’20.



In campo maschile ottima prestazione del ranista Daniele La Barbera nella categoria Esordienti A; oro nei 50 rana in 37’’40, e argento nei 100 (1’22’’61) e nei 200 rana in 2’55’’84. Gabriele Ricci, impegnato nella stessa categoria, conquista 4 medaglie di cui due d’argento – 200 (2’19’’35) e 400 stile libero (4’54’’78) – e due di bronzo nei 50 stile libero (28’’88) e nei 100 farfalla in 1’14’’38. Esordienti ancora a medaglia con Luciano Iannetta argento nei 200 farfalla (2’59’’27) e bronzo nei 50 farfalla (34’’68), e con Lorenzo De Ritis che chiude i 200 farfalla in 3’29’’95. Per i Juniores, triplo argento di Daniel Agostini che registra 2’05’’17 nei 200 dorso, 2’09’’46 e 4’39’’19 rispettivamente nei 200 e 400 misti. Per la categoria Ragazzi, Michele Pio

Gasbarrino si piazza al secondo posto nei 50 farfalla (27’’03) e terzo nei 200 farfalla in 2’10’’66.

Arrivano 2 medaglie anche dalla categoria Ragazzi 14, con l’argento di Giuseppe Spedalieri nei 200 rana in 2’42’’54, e il bronzo di Francesco Fasciano nei 50 dorso in 32’’75. Per gli Assoluti bronzo di Cristiano Hantjoglu nei 50 dorso in 26’’93 e stessa medaglia per Marco Gallesi che chiude i 50 farfalla in 25’’69.



Di seguito gli altri atleti impegnati nel weekend: Benedetta Agostini, Silvia Baratta, Francesca Bellucci, Maria Bellucci, Alessandro Catelli, Mario Colalillo, Ylenia Conte, Michele Di Toro, Massimo Ferretti, Christian Giamberardino, Antonio Pio Iacovelli, Emanuele Iannone, Maddalena Iannone , Vladyslav Luigi Khamchuk, Michele Lamenta, Alice Lomastro, Riccardo Mariano, Francesco Marra, Maira Miranda, Isabella Muccino, Riccardo Muccitto, Irene Nicodemo, Martina Notardonato, Chiara Oriente, Elena Oriente, Giulia Paladini, Alice Palladino, Camilla Palmieri, Emanuele Palmieri, Giulia Palmieri, Mattia Paventi, Chiara Ricci, Noemi Ruggiero, Sara Sabella, Benedetta Sangregorio, Lino Santoro, Mattia Spensieri, Ermanno Tedeschi, Marco Vitantonio, Aleksandr Voronetskyy, Loris Zeoli, Francesco Ziccardi, Emanuele Zichella.