Nuoto, spettacolo e grandi numeri al Mediterraneo Open Water

Taranto. Una quinta edizione da record per il Mediterraneo Open Water, andata in scena sabato 13 e domenica 14 nelle suggestive acque del Canale Navigabile di Taranto, sotto il celebre Ponte Girevole e accanto al Castello Aragonese. Oltre 500 atleti al via, 50 società provenienti da tutta Italia e un livello tecnico altissimo hanno reso l’evento uno dei più spettacolari e partecipati del panorama nazionale di nuoto in acque libere.

La manifestazione, organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto e valida come tappa del Grand Prix Nuoto di Fondo FIN, ha offerto al pubblico due giornate di grande sport e spettacolo: sabato la gara del miglio marino (1850 metri) e domenica la prova dei 3 km.

Dario Verani si aggiudica la gara del miglio marino, mentre il campione asiatico Ziyang Zhang vince sia la Knockout Sprint che la 3 km. In campo femminile la brasiliana Viviane Jungblut conquista entrambe le gare.

La vetrina tarantina ha sorriso anche alla Hidro Sport che ha brillato nella gara di domenica sui 3 chilometri. Nella categoria Juniores Francesca Bellucci ha conquistato una splendida medaglia d’argento, confermandosi tra le migliori interpreti del fondo giovanile. Per la categoria Ragazzi, ottima prova di Francesco Marra che ha centrato il bronzo in una gara combattutissima che ha visto anche il sesto posto di Francesco Fasciano. Nella stessa categoria segnali positivi anche da Alice Palladino che ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto, dimostrando grande tenacia in uno scenario di altissimo livello.

Una partecipazione, quella della Hidro Sport, che conferma la crescita della squadra anche nelle competizioni in acque libere e che rende orgogliosi i tecnici Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, sempre al fianco degli atleti in ogni nuova sfida.