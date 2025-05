Nuoto, ricco medagliere per la Hidro Sport a Livorno

Livorno. Un altro fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti per la Hidro Sport, protagonista

sabato 10 e domenica 11 presso la piscina Camalich in occasione del V Memorial Andrea Matteucci –

Trofeo Città di Livorno. La manifestazione, che ha radunato atleti da tutta Italia, ha visto gli atleti giallo-blu

distinguersi con un medagliere ancora più ricco rispetto all’edizione dello scorso anno: 9 ori, 16 argenti e 16

bronzi, a conferma dell’ottimo stato di forma della squadra che ottiene un ottimo quinto posto nella

classifica finale. Guidati dai tecnici Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu,

gli atleti della Hidro hanno ben figurato anche nelle finali delle gare dei 100 metri, a cui accedevano i

migliori otto tempi ottenuti nelle prove del sabato. Da segnalare due eccezionali prestazioni cronometriche:

Giovanna Muccitto sigla il nuovo record regionale assoluto nei 50 dorso, ottenendo anche il pass per i

Campionati Italiani di Categoria; Ermanno Tedeschi firma il record regionale negli 800 stile libero,

impreziosendo il già ottimo bilancio di squadra.

In campo femminile fantastica prova di Giovanna Muccitto che grazie al tempo di 30’’24 conquista l’oro nei

50 dorso e si qualifica ai Campionati Italiani di Categoria, oltre a timbrare il nuovo record regionale

assoluto. Per Giovanna ancora tre medaglie grazie al doppio argento nei 50 farfalla (29’’17) e 100 dorso

(1’04’’93), e al bronzo nei 100 stile libero in 59’’68; per lei anche i 100 (1’05’’85) e 200 dorso (2’25’’39), i 50

(27’’82) e i 100 stile libero (1’00’’73), e i 100 farfalla chiusi in 1’04’’76. Ottima prestazione e quattro

medaglie anche di Sofia Orrino che non ha rivali nella rana; doppio oro nei 50 (34’’53) e nei 200 (2’51’’18), e

argento nei 100 con il tempo di 1’17’’72. Per lei anche il bronzo nei 50 farfalla 29’’99, oltre alla gara dei 100

rana chiusa in 1’16’’91. Alice Lomastro sale sul secondo gradino del podio sia nei 100 (59’’42) che nei 200

stile libero (2’13’’74), ed è di bronzo nei 200 misti chiusi in 2’36’’21. Per lei anche i 50 (28’’46) e i 100 stile

libero (1’00’’34). Doppio argento per Beatrice Orrino nei 50 (28’’14) e nei 100 stile libero (1’01’’60), oltre

alle gare dei 100 (1’01’’75) e 200 stile libero (2’22’’57). Letizia Marinucci conquista l’argento nei 100 dorso

in 1’30’’05 e il bronzo nei 200 misti in 3’10’’91; per lei anche i 100 dorso (1’32’’47), i 100 stile libero

(1’18’’03 e 1’19’’22) e i 100 farfalla (1’29’’23 e 1’31’’37). Ester Spedalieri chiude seconda i 200 rana in

2’41’’22, oltre alle gare dei 50 (35’’76) e 100 rana (1’15’’74), e dei 200 misti (2’35’’56).

Bronzo per Miriam Di

Ridolfo nei 50 stile libero in 28’’01; per lei anche i 200 stile libero (2’17’’48) e i 50 farfalla (30’’47). Terzo

gradino del podio anche per Francesca Bellucci nei 1500 stile libero chiusi in 18’’41’’55; Francesca

impegnata anche nei 200 (2’18’’64), 400 (4’50’’51) e 800 stile libero (9’57’’70). Sara Colalillo è terza nei 100

dorso in 1’06’’79, oltre alle gare dei 50 farfalla (30’’77), e dei 50 (31’’26), 100 (1’07’’68) e 200 dorso

(2’27’’99). Bronzo anche per Chiara Oriente nei 400 misti chiusi in 5’31’’25; per lei anche i 100 dorso

(1’12’’47), i 50 (32’’17) e 100 farfalla (1’11’’23), e i 200 misti (2’36’’19).

In campo maschile ottima prestazione di Gabriele Ricci che conquista l’oro nei 200 dorso in 2’19’’60,

l’argento nei 100 dorso in 1’04’’96 e due bronzi nei 50 (26’’98) e nei 100 stile libero (58’’43); per Gabriele

anche i 100 dorso in 1’06’’09 e i 100 stile libero in 59’’57. Non è da meno Michele Di Toro che chiude primo

i 50 stile libero in 28’’95, secondo i 100 stile libero in 1’00’’78 e terzo i 200 stile libero in 2’18’’19; per lui

anche i 100 stile libero in 1’01’’89 e i 200 dorso in 2’40’’88. Due medaglie per Michele Gasbarrino che è

primo nei 200 farfalla in 2’09’’98 e secondo nei 100 farfalla in 57’’37, oltre alle gare dei 50 (27’’22) e 100

farfalla (58’’98), e dei 100 rana (1’09’’80 e 1’11’’09). Oro e argento anche per Daniele La Barbera,

rispettivamente nei 100 (1’13’’10) e nei 200 rana (2’37’’96); Daniele impegnato anche nei 100 farfalla

(1’08’’97), nei 100 rana (1’14’’52) e nei 200 misti (2’29’’89). Giuseppe Spedalieri conquista i 400 misti con il

tempo di 4’58’’21, oltre alle gare dei 100 (1’13’’07) e 200 rana (2’32’’88), dei 100 dorso (1’06’’79) e dei 200

misti (2’20’’87). Oro anche per Loris Tarchino nei 200 farfalla chiusi in 3’18’’69; per lui anche i 100 stile

libero (1’16’’20), i 100 farfalla (1’30’’04) e i 200 misti (3’04’’79).

Loris Zeoli è d’argento nei 200 rana in

3’10’’58 e di bronzo nei 100 rana in 1’24’’37, oltre alle gare dei 50 (31’’93) e 100 stile libero (1’10’’86), e dei

100 rana (1’26’’50). Secondo gradino del podio per Riccardo Muccitto nei 200 farfalla in 2’30’’11; per lui

anche i 100 dorso (1’12’’21), i 100 farfalla (1’06’’66) e i 200 misti (2’33’’30). Ancora un argento grazie a

Francesco Marra nei 400 stile libero chiusi in 4’19’’93; Francesco impegnato anche nei 200 (2’04’’51), negli

800 (9’04’’86) e nei 1500 stile libero (17’21’’60). Christian Giamberardino conquista il bronzo nei 200

farfalla in 2’13’’41, oltre alle gare dei 200 misti (2’24’’48), dei 100 farfalla (1’00’’03 e 1’00’’33) e dei 100

rana (1’11’’18 e 1’11’’59). Bronzo anche per Luciano Iannetta nei 200 farfalla chiusi in 2’32’’00; per lui

anche i 100 (1’09’’51) e 200 dorso (2’30’’87), e i 100 farfalla in 1’06’’82. Terzo gradino del podio per

Emanuele Palmieri nei 200 farfalla in 2’16’’79, oltre alle gare dei 50 (26’’66) e 100 farfalla (59’’30), e dei 200

misti in 2’24’’63. Ancora un bronzo grazie a Aleksandr Voronetskyy che chiude terzo i 200 farfalla in

2’40’’32; per lui anche i 100 farfalla (1’11’’94), i 200 stile libero (2’21’’34) e i 200 misti (2’44’’35).

I primi otto tempi nelle gare dei 100 delle varie specialità disputate sabato 10 davano l’accesso alle finali

andate in scena nel pomeriggio di domenica. Ester Spedalieri chiude al sesto posto i 100 rana in 1’15’’34.

Stesso piazzamento per Marta Ziccardi nei 100 rana in 1’19’’46. Luciano Iannetta sfiora il podio e chiude

quarto nei 100 farfalla con il tempo di 1’07’’60, e arriva ottavo nei 100 dorso in 1’15’’06. Quarto posto

anche per Antonio Orrino nei 100 dorso (1’25’’30), per Emanuele Palmieri nei 100 farfalla (58’’64), per

Ermanno Tedeschi nei 100 stile libero (53’’10) e per Emanuele Zichella nei 100 dorso (1’13’’07). Loris

Tarchino è quinto nei 100 farfalla in 1’23’’48. Giuseppe Spedalieri chiude al sesto posto i 100 dorso

(1’06’’90) e al settimo i 100 rana (1’11’’69). Settimo posto anche per Daniele La Barbera nei 100 farfalla con

il tempo di 1’09’’96. Ottavo piazzamento per Alessandro Catelli nei 100 rana (1’10’’52), per Michele

Vitantonio nei 100 dorso (1’30’’68) e per Aleksandr Voronetskyy nei 100 farfalla (1’15’’41).

Di seguito gli altri atleti convocati.

Silvia Baratta impegnata nei 100 rana (1’46’’98) e nei 50 (34’’96), 100 (1’18’’11) e 200 stile libero (2’52’’68).

Ylenia Conte gareggia nei 100 stile libero (1’21’’36), nei 100 (1’50’’24) e 200 rana (3’48’’96), e nei 200 misti

in 3’31’’65. Anna Maria Maggiano nuota i 100 (1’28’’42) e 200 farfalla (3’24’’01), i 200 stile libero (2’51’’89)

e i 200 misti (3’21’’42). Isabella Muccino chiude i 50 rana in 41’’22, i 100 rana in 1’29’’94, i 50 stile libero in

31’’41 e i 100 stile libero in 1’08’’81. Martina Notardonato gareggia nei 100 dorso 1’25’’53, nei 100

(1’13’’41) e 200 farfalla (2’40’’44), e nei 200 misti (2’52’’38). Alice Palladino impegnata nei 100 farfalla

(1’15’’12), nei 100 (1’06’’35), 200 (2’24’’73) e 400 stile libero (5’02’’04). Giulia Palmieri nuota i 50 stile

libero (34’’06) e i 100 stile libero (1’12’’38), e i 100 (1’45’’13) e 200 rana (3’46’’44). Rana e stile libero per

Sara Sabella che chiude i 50 rana in 35’’98, i 100 rana in 1’23’’49, i 50 stile libero in 30’’65 e i 100 stile libero

in 1’07’’42. Marta Ziccardi gareggia nei 100 stile libero (1’12’’55), nei 100 (1’19’’44) e 200 rana (2’52’’42), e

nei 200 misti in 2’50’’57. Alessandro Catelli impegnato nei 200 misti (2’26’’63) e nella rana dove ottiene

31’’71 nei 50, 1’09’’98 nei 100 e 2’40’’78 nei 200. Francesco Fasciano nuota i 200 farfalla in 2’22’’76, i 400

(4’30’’26) e i 1500 stile libero (17’30’’71). Stile libero per Massimo Ferretti che chiude i 50 in 27’’44, i 100 in

59’’86 e i 200 in 2’17’’54. Vladyslav Luigi Khamchuk gareggia nei 100 (1’09’’79) e 200 dorso (2’25’’72), e nei

100 (1’09’’75) e 200 farfalla (2’33’’01). Francesco Marinucci nuota i 50 (34’’03), i 100 (1’13’’93) e i 200 stile

libero (2’46’’41), e i 200 misti 3’08’’62. Stile libero per Jacopo Montazzoli che chiude i 50 in 27’’61, i 100 in

1’00’’61, i 200 in 2’13’’52 e i 400 in 4’45’’81. Alfonso Orrino impegnato nei 200 dorso (2’36’’43), nei 50

(28’’10), 100 (1’02’’82) e 200 stile libero (2’17’’84). Antonio Orrino gareggia nei 100 (1’26’’97) e 200 dorso

(3’02’’21), e nei 50 (34’’28) e 100 stile libero (1’17’’53). Mattia Paventi chiude i 200 misti in 3’02’’34 e nuota

i 50 (32’’91), 100 (1’10’’44) e 200 stile libero (2’32’’90). Stile libero per Mattia Spensieri che ottiene 30’’48

nei 50, 1’05’’47 nei 100 e 2’27’’07 nei 200. Ancora stile libero questa volta per Ermanno Tedeschi che ferma

il crono a 25’’05 nei 50, a 53’’62 nei 100, a 1’56’’39 nei 200, a 4’18’’18 nei 400 e a 8’47’’76 negli 800;

quest’ultimo tempo gli vale il nuovo record regionale assoluto. Marco Vitantonio impegnato nei 100

(1’06’’12) e 200 farfalla (2’29’’74), nei 200 stile libero (2’20’’05) e nei 200 misti (2’40’’19). Michele

Vitantonio nuota i 200 misti (3’21’’37), i 100 dorso (1’32’’36), i 50 (37’’21) e i 100 stile libero (1’24’’67). Stile

libero per Francesco Ziccardi che chiude i 50 in 27’’78, i 100 in 59’’71, i 200 in 2’12’’13 e i 400 in 4’40’’15.

Emanuele Zichella gareggia nei 100 (1’13’’65) e 200 dorso (2’38’’89), e nei 100 (1’10’’25) e 200 stile libero

(2’32’’64).