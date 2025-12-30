Nuoto, la Hidro Sport trionfa alla Coppa Brema e brilla alla Christmas Cup

Dominio nella classifica congiunta e record regionale per la staffetta femminile

Una domenica ricca di emozioni e risultati di prestigio quelladel 21 dicembre per la Hidro Sport, protagonista assoluta del doppio appuntamento andato in scena presso l’impianto di Campodipietra. Gli atleti giallo-blu si sono distinti sia nella 59a edizione della Coppa Brema, tradizionale competizione a squadre che assegna lo scudetto del nuoto italiano, sia nella Christmas Cup che ha chiuso l’intenso programma della giornata.

Nella Coppa Brema la Hidro Sport si conferma ai vertici regionali, conquistando il primo posto nella classifica congiunta con un punteggio complessivo di oltre 20.000 punti. Un risultato eccezionale che testimonia la solidità e la dedizione del gruppo squadra.

Spicca in particolare il risultato del settore maschile, che chiude al primo posto con 10157 punti, mentre le femmine sfiorano quota 10.000, classificandosi seconde con 9945 punti, per un totale di 20102.

Da segnalare anche il nuovo record regionale assoluto della staffetta 4×100 stile libero femminile, che ferma il cronometro sul tempo di 3’52’’46, suggellando una prestazione corale di altissimo livello.



Nel pomeriggio spazio alla Christmas Cup, dove gli atleti giallo-blu si sono nuovamente messi in luce con un medagliere di grande prestigio: 9 primi posti, 8 secondi posti e 6 terzi posti, a conferma dell’ottimo stato di forma del gruppo in vista degli appuntamenti del nuovo anno. Due competizioni ma un’unica, grande prestazione di squadra: la Hidro Sport chiude il 2025 con una prova di forza e coesione, confermandosi tra le realtà più brillanti del panorama natatorio regionale.

Come sempre, a guidare la squadra giallo-blu l’affiatato staff tecnico composto da Toni Oriente, Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e Cristiano Hantjoglu, che continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la crescita sportiva e personale degli atleti.

Tra le femmine Giovanna Muccitto nuota i 100 dorso in 1’01″14, i 200 misti in 2’23″56, i 100 farfalla in 1’03″60 e i 100 stile libero in 58.30. Stile libero per Francesca Bellucci che chiude i 400 in 4’3″67 e gli 800 in 9’26″26. Due gare anche per Maria Fiardi che gareggia nei 200 farfalla (2’32″00) e nei 400 misti (5’11″08). Alice Lomastro impegnata nei 200 stile libero (2’08″22). Sara Colalillo chiude i 200 dorso in 2’19″58. Sofia Orrino ferma il crono su 1’13″95 nei 100 rana. Beatrice Orrino nuota i 50 stile libero in 27″50, e Marta Ziccardi i 200 rana in 2’41″70.



In campo maschile Michele Gasbarrino gareggia nei 100 farfalla (55″92), nei 100 rana (1’05″73), nei 200 (2’07″41) e nei 400 misti (4’31″12). Stile libero per Ermanno Tedeschi che ottiene 51″60 nei 100, 1’53″14 nei 200 e 4’04″38 nei 400. Doppio 200 per Christian Giamberardino che ferma il crono su 2’02″34 nella farfalla e 2’21″06 nella rana. Daniel Agostini nuota i 100 (57″90) e i 200 dorso (2’07″78). Marco Gallesi chiude i 50 stile libero in 23″26. Francesco Marra ottiene 16’56″26 nei 1500 stile libero.



Nelle staffette ottima prestazione della 4×100 stile libero Femmine che grazie al quartetto Lomastro, Muccitto, Orrino B. e Di Ridolfo timbra un fenomenale 3’52″46, tempo che vale il nuovo Record Regionale Assoluto. La 4×100 misti Femmine nuota in 4’20″04 con il quartetto Colalillo, Orrino S., Muccitto e Lomastro. Tempo di 3’30″27 per la 4×100 stile libero Maschi con Gasbarrino, Gallesi, Agostini e Tedeschi, mentre la 4×100 misti Maschi ottiene il crono di 3’51″97 con il quartetto Agostini, Giamberardino, Gasbarrino e Tedeschi.

Ottima prestazione degli atleti giallo-blu anche nella Christmas Cup, con un bottino finale di 9 primi posti, 8 secondi posti e 6 terzi posti. Tra le femmine in evidenza Beatrice Orrino che chiude prima i 100 stile libero in 59″88 e seconda i 50 stile libero in 27″17. Gradino più alto del podio anche per Sofia Orrino che mette tutte dietro nei 50 rana in 32″88. La farfalla regala altri due primi posti grazie a Martina Notardonato che si aggiudica i 100 in 1’11″09, e a Eleonora Patierno che vince i 50 in 31″63. Due piazzamenti per Ada Santoro Manocchio che è seconda nei 100 dorso in 1’14″53 e terza nei 200 dorso in 2’42″46.



Ancora un secondo posto grazie a Giulia La Barbera nei 200 stile libero chiusi in 2’16″79. Dallo stile libero arrivano due terze posizioni grazie a Miriam Di Ridolfo nei 50 in 27″21, e a Chiara Ricci nei 200 in 2’19″06. Terzo posto anche per Sara Sabella che chiude i 50 rana in 34″74, oltre alla gara dei 50 stile libero in 29″28.



Tra i maschi ottima prova di Gabriele Ricci che conquista il gradino più alto del podio nei 200 dorso in 2’17″30 e il secondo posto nei 100 dorso in 1’02″80. Due successi anche per Alfonso Orrino che vince i 400 stile libero in 4’24″88 e chiude terzo i 50 dorso in 29″95. Ancora due piazzamenti grazie a Francesco Ziccardi che chiude primo i 200 misti (2’24″61) e terzo i 100 stile libero (57″80). Luciano Iannetta conquista i 200 farfalla in 2’18″31. Primo posto anche per Giuseppe Spedalieri nei 200 rana in 2’24″45, oltre alla gara dei 50 rana in 31″37. Daniele La Barbera chiude secondo i 200 rana in 2’29″60, e gareggia anche nei 50 rana con il tempo di 32″48. Secondo posto anche per

Jacopo Montazzoli nei 400 stile libero (4’26″88) e per Marco Vitantonio nei 100 farfalla (1’02″22).

Secondo gradino del podio per Aleksandr Voronetskyy nei 200 farfalla (2’25″07), e gara dei 100 farfalla chiusa in 2’25″07.

Di seguito gli altri risultati.

Ylenia Conte nuota i 50 (36″07) e i 100 stile libero (1’19″51). Stile anche per Giulia Palmieri che chiude i 100 in 1’07″34 e i 200 in 2’30″42. Doppio 50 per Noemi Ruggiero che ottiene 31″72 nello stile libero e 41″35 nella rana. Francesco Fasciano gareggia nei 400 stile libero in 4’31″03. Michele Di Toro impegnato nei 50 (26″47) e nei 100 stile libero (58″29). Stesse gare per Edgar Giordano che nuota i 50 in 31″54 e i 100 stile libero in 1’06″31. Riccardo Muccitto ferma il crono su 1’02″96 nei 100 farfalla. Stile libero per Mattia Paventi che gareggia nei 200 in 2’21″76 e nei 400 in 4’50″97. Loris Zeoli chiude i 50 rana in 36″04 e i 100 rana in 1’19″39. Dorso per Emanuele Zichella che nuota

i 50 in 30″64 e i 100 in 1’05″37.