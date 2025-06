Nuoto, la Hidro Sport brilla nella finale della Molise Swim Cup

Si è conclusa sabato 21 giugno, nella suggestiva cornice del Parco Girolamo La Penna, la Molise Swim Cup,

manifestazione regionale riservata alle categorie Esordienti A e B. Teatro della finale è stato l’impianto da

50 metri del Centro FIN Molise, che ha ospitato gli atleti delle società molisane in una giornata all’insegna

dello sport e della passione per il nuoto. A distinguersi ancora una volta è stata la Hidro Sport, protagonista

assoluta della manifestazione grazie all’ottima prova dei suoi giovani atleti. Guidati con passione e

competenza dai tecnici Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, gli

Esordienti giallo-blu hanno raccolto un bottino di ben 46 medaglie: 19 ori (17 individuali e 2 staffette), 16

argenti (14 individuali e 2 staffette) e 11 bronzi. Un risultato che conferma il valore e la crescita del vivaio

Hidro, frutto del lavoro quotidiano in vasca e della costante attenzione al settore giovanile.

In campo femminile protagonista indiscussa Ada Santoro Manocchio capace di conquistare l’oro in tutte le

gare disputate; Ada chiude al primo posto i 100 (1’23”10) e 200 dorso (2’54”20), i 200 (2’33”60) e 400 stile

libero (5’23”20). Quattro medaglie anche per Carmen Corvelli che sale sul primo gradino del podio nei 200

dorso (3’24″30) e nei 200 misti (3’28″50), e chiude seconda i 100 farfalla (1’47″30) e i 100 dorso (1’34″00).

Doppio oro anche per Anna Maria Maggiano che mette tutte dietro sia nei 100 (1’26″10) che nei 200

farfalla con il tempo di 3’12″50; per lei anche i 200 (2’49″90) e i 400 stile libero in 5’59″50. Maria Asiatico

conquista l’oro nei 400 stile libero in 4’21″30, un doppio argento nei 100 (1’25″10) e nei 200 stile libero

3’02″60, e il bronzo nei 200 rana con il crono di 4’05″00. Greta Occhionero è d’argento nei 50 farfalla chiusi

in 44″80, e sale sul terzo gradino del podio nei 100 (1’26″90) e nei 400 stile libero (6’49″70); per lei anche i

200 stile libero in 3’11″60. Un argento e un bronzo per Giulia Palmieri, rispettivamente nei 200 in 2’47″30 e

nei 400 stile libero in 5’47″00; Giulia nuota anche i 100 stile libero in 1’14″40 e i 200 rana in 3’44″50. Sara

Sangregorio chiude al secondo posto nei 200 rana in 3’29″00, oltre alle gare dei 100 rana (1’38″50), 200

dorso (3’23″40) e 200 misti (3’15″70). Medaglia di bronzo per Gemma Trucillo nei 200 dorso chiusi in

3’38″40; per lei anche i 200 misti (3’45″70), i 100 dorso (1’44″70) e i 100 stile libero (1’35″20).

Tra i maschi si conferma padrone dello stile libero Michele Di Toro che mette tutti alle spalle nei 100

(1’03″30), 200 (2’19″20) e 400 stile libero (4’57″70); Michele conquista anche il bronzo nei 100 dorso chiusi

in 1’16″40. Quattro medaglie anche per Aleksandr Voronetskyy che conquista l’oro nei 100 (1’10″90) e nei

200 farfalla (2’38″10), l’argento nei 200 dorso (2’44″50) e il bronzo nei 200 misti (2’43″90). Il dorso sorride a

Emanuele Zichella che sale sul primo gradino del podio sia nei 100 (1’12″90) che nei 200 (2’39″30); per lui

anche i 200 misti in 2’50″60 e i 100 stile libero in 1’07″80. Stefano Marra chiude primo i 200 stile libero in

2’57″20, secondo sia i 100 farfalla (1’39″80) che i 100 stile libero (1’20″10), e al terzo posto i 50 farfalla

nuotati in 38″80. Triplo argento per Gennaro Ciavolla nei 200 misti (3’18″70), nei 400 stile libero (6’11″70) e

nei 200 dorso (3’24″60), oltre al bronzo nei 100 dorso con il crono di 1’36″70. Due medaglie per Lorenzo De

Ritis che conquista l’argento nei 200 farfalla in 2’43″40 e il bronzo nei 200 stile libero in 2’26″60; per lui

anche le gare dei 100 farfalla (1’14″60) e dei 400 stile libero (5’18″70). Bronzo anche per Matteo Fasciano

nei 100 rana in 1’48″80, oltre alle gare dei 200 rana (3’58″30) e dei 200 dorso (3’36″60).

Dalle staffette arrivano altre quattro medaglie. Strepitose le prove degli Esordienti A che conquistano l’oro

sia nella 4×100 misti Mixed con il tempo di 5’13″20 grazie al quartetto Santoro, Sangregorio, Voronetskyy e

Di Toro, sia nella 4×100 stile libero Mixed con il quartetto Voronetskyy, Palmieri, Santoro e Di Toro che

chiude prima in 4’33″30. Non sono da meno gli Esordienti B che salgono sul secondo gradino del podio sia

nella 4×50 misti Mixed con il quartetto Corvelli, Sulmona, Marra e Asiatico che ferma il crono su 2’47″20, sia

nella 4×50 stile libero Mixed che chiude in 2’26″90 con il quartetto Marra, Occhionero, Asiatico e Sulmona.

Di seguito gli altri convocati.

Silvia Baratta nuota i 100 (1’46″90) e 200 rana (3’50″50), i 100 (1’21″00) e 200 stile libero (3’03″10). Ylenia

Conte gareggia nei 200 misti (3’31″10), nei 100 stile libero (1’20″70), nei 100 (1’47″20) e nei 200 rana

(3’46″60). Aurora Labella impegnata nei 100 (1’57″90) e 200 rana (4’16″10), nei 100 dorso (1’51″90) e nei

100 stile libero (1’34″40). Letizia Marinucci ottiene 1’29″10 nei 100 farfalla, 3’20″00 nei 200 dorso, 3’08″80

nei 200 misti e 1’38″50 nei 100 dorso. Rachele Vetta nuota i 100 (1’57″10) e 200 dorso (3’59″70), i 100

(1’39″70) e 200 stile libero (3’34″50).

Francesco Bonifacio gareggia nei 100 (1’40″30) e 200 stile libero (3’23″40), nei 100 dorso (1’53″20) e nei

100 rana (2’11″40). Nicolò Ciarlariello impegnato nei 100 (1’45″90) e 200 stile libero (3’38″30), nei 100

(2’11″90) e 200 rana (4’29″70). Raffaele De Santis chiude i 100 stile libero in 1’59″50, i 200 stile libero in

4’07″40, i 100 dorso in 2’15″30 e i 100 rana in 2’28″80. Stesse gare per Samuele De Santis che registra

1’34″10 nei 100 stile libero, 3’34″10 nei 200 stile libero, 1’57″20 nei 100 dorso e 2’11″10 nei 100 rana.

Cristian Di Lallo nuota i 100 (1’51″00) e 200 stile libero (3’53″80), i 100 dorso in 2’10″50 e i 100 rana in

2’22″80. Giuseppe Di Toro impegnato nei 100 rana (1’55″30) e nei 100 (1’30″40) e 200 stile libero (3’13″70).

Leonardo Giulietti gareggia nei 100 dorso in 1’42″40, nei 100 (1’25″50), 200 (3’12″40) e 400 stile libero

(6’56″80). Oscar Giulietti ottiene 1’49″70 nei 100 dorso, 1’27″20 nei 100 stile libero, 3’15″80 nei 200 stile

libero e 6’56″70 nei 400 stile libero. Francesco Marinucci nuota i 100 (1’19″20) e i 200 stile libero (2’40″60),

i 100 (1’39″50) e i 200 rana (3’33″80). Vittorio Pasquariello impegnato nei 100 dorso (1’53″40), nei 100

(1’29″40) e 200 stile libero (3’21″90). Manuel Patierno gareggia nei 100 dorso in 2’02″40, nei 50 farfalla in

47″60, nei 100 rana in 2’04″00 e nei 100 stile libero in 1’36″20. Mattia Paventi chiude i 100 dorso in

1’28″70, i 100 stile libero in 1’11″40, i 200 stile libero in 2’34″30 e i 400 stile libero in 5’16″00. Lapo Sulmona

nuota i 100 (1’25″00) e 200 stile libero (3’10″50), i 100 dorso in 1’42″40 e i 100 rana in 1’50″60. Loris

Tarchino gareggia nei 200 misti (3’02″70), nei 100 stile libero (1’14″20), nei 100 (1’19″00) e 200 farfalla

3’00″30. Francesco Trivelli impegnato nei 100 dorso (1’55″50), nei 100 (1’52″80) e 200 rana (4’00″30), e nei

100 stile libero (1’42″80). Michele Vitantonio ferma il crono su 1’35″30 nei 100 dorso, 1’50″60 nei 100 rana,

1’28″20 nei 100 e 3’08″10 nei 200 stile libero. Loris Zeoli nuota i 200 misti in 2’55″80, i 100 rana 1’24″00, i

200 rana in 3’08″70 e i 100 stile libero in 1’09″40.