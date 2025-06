Nuoto, Hidro Sport protagonista al Trofeo Nicoletti/Pass per gli Italiani di Categoria per quattro atleti giallo-blu

Dal 6 all’8 giugno lo Stadio del Nuoto ha ospitato la 28^ edizione del Trofeo Internazionale Italo

Nicoletti, uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del panorama natatorio italiano, organizzato

come sempre dalla Polisportiva Riccione. Alla manifestazione hanno preso parte 1.800 atleti, provenienti da

15 regioni italiane e dalla Romania, in rappresentanza di 92 società, con oltre 7.000 presenze gara

complessive. Anche la Hidro Sport, guidata dai tecnici Toni Oriente, Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e

Cristiano Hantjoglu, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, chiudendo al 14° posto nella classifica

generale. Le ottime prestazioni degli atleti giallo-blu hanno portato in dote un bottino di 6 medaglie, 3

argenti e 3 bronzi, confermando il buon momento della squadra.

A prendersi la scena è Giovanna Muccitto che ancora una volta non delude le attese. Nei 100 dorso con il

tempo di 1’04”36 migliora il record regionale assoluto che già le apparteneva, e conquista un fantastico

argento. Arrivano poi due bronzi nei 50 dorso con il tempo di 30”30 e nei 200 dorso con il crono di 2’21”11

che vale sia il primato personale ma soprattutto il pass per i Campionati Italiani di Categoria. Giovanna

inoltre chiude settima i 50 farfalla e nuota anche i 100 farfalla. Oltre alle gare individuali, insieme alle

compagne di squadra trascina le staffette alla conquista di due argenti; il primo arriva grazie alla 4×50 mista

Cadetti insieme a Sara Colalillo, Sofia Orrino e Miriam Di Ridolfo, mentre l’altro grazie alla 4×50 stile Cadetti

con Miriam Di Ridolfo, Sara Colalillo e Alice Lomastro. La rana vede protagonista Marta Ziccardi che nei 100

ottiene il tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria; per lei anche i 50 rana dove segna il personale

e chiude quinta, e i 200 rana dove conquista l’ottavo posto. Alice Lomastro chiude ottava i 100 stile libero

dove registra anche il personal best. Sara Colalillo chiude sesta sia nei 100 che nei 200 dorso, e ottava nei

50 dorso. Beatrice Orrino nuota i 50 rana, i 50 stile libero in cui ottiene il settimo posto e i 50 farfalla dove

arriva sesta. Sofia Orrino ottiene il suo personale nei 50 rana dove chiude al sesto posto. Chiara Oriente è

decima sia nei 400 misti che negli 800 stile libero. Nella rana Ester Spedalieri conquista il sesto posto nei

200 e l’ottavo nei 100. La staffetta 4×50 mista Ragazzi femmine è decima grazie al quartetto Guiderdone,

Tremonte, Lomastro e Beatrice Orrino.

In campo maschile l’unica medaglia è conquistata da Gabriele Ricci che è di bronzo nei 200 dorso; per lui

anche il settimo posto nei 100 dorso. Christian Giamberardino chiude quinto i 200 farfalla in 2’10”27,

tempo che gli permette di staccare il pass per i Campionati Italiani di Categoria. Qualificazione agli Italiani

anche per Michele Gasbarrino, sempre nei 200 farfalla dove conquista il nono posto con il tempo di

2’07”43; per lui anche i 200 misti dove ottiene il personal best e chiude ottavo. Migliora i suoi personali

anche Riccardo Muccitto, nei 50 farfalla dove si ferma ai piedi del podio, e nei 100 farfalla con l’ottavo

posto finale; per lui anche la gara dei 200 farfalla. Ancora un personal best grazie e Ermanno Tedeschi nei

100 stile libero chiusi in 52” 61 per il settimo posto finale; per Ermanno anche due noni posti nei 50 e nei

200 stile libero. Francesco Fasciano sfiora il podio e chiude quarto negli 800 stile libero, gara dove ottiene il

suo personale. Nella stessa gara Francesco Marra chiude settimo migliorando il suo personal best. Giuseppe

Spedalieri si ferma al quarto posto nei 400 misti e chiude ottavo i 200 rana, gara dove migliora il suo

personale. Anche Luciano Iannetta migliora il proprio crono nei 50 farfalla dove conquista il nono posto.

Alfonso Orrino chiude ottavo la gara dei 50 dorso. La staffetta 4×50 mista Cadetti Maschi conquista il nono

posto grazie al quartetto Gasbarrino, Catelli Palmieri e Tedeschi. In gara anche la 4×50 stile libero Cadetti

Maschi con il quartetto Tedeschi, Gasbarrino, Palmieri e Catelli.