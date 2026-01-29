Nuoto, Hidro Sport in evidenza al Trofeo Aragno di Genova

Dal 23 al 25 gennaio l’impianto Aquacenter I Delfini di Prà ha ospitato la 19^ edizione del Trofeo

Aragno, una manifestazione di prestigio che, con oltre 900 atleti e 30 società partecipanti da tutta Italia,

rappresenta un importante appuntamento nel calendario natatorio nazionale. L’edizione 2026 ha assunto

un significato particolare, celebrando sia i 20 anni dell’impianto che gli 80 anni del Gruppo Sportivo Aragno,

organizzatore dell’evento.

Ottima la prova della Hidro Sport, che ha chiuso la tre giorni con 21 finali raggiunte, due Record Regionali

Assoluti e un bottino di 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi, conquistando il quinto posto nella classifica generale con

250,50 punti, rende la trasferta eccezionale le 110 miglior prestazioni personali mai nuotate dai nostri

atleti, a conferma dell’eccellente livello tecnico del gruppo giallo-blu.

Ben tre i pass per i Campionati Italiani Giovanili, ottenuti da Beatrice Orrino nei 50 stile libero, Sara Colalillo

nei 50 dorso e Michele Gasbarrino nei 100 farfalla.

A impreziosire il bottino è arrivato anche un record della manifestazione, firmato da Giovanna Muccitto nei

100 dorso con il tempo di 1’00″58, che le ha permesso di togliere il primato alla forte atleta torinese Giada

Gorlier.

Il risultato complessivo testimonia la solidità del progetto sportivo Hidro Sport, reso possibile dal costante

impegno dello staff tecnico composto da Toni Oriente, Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e Cristiano

Hantjoglu, che accompagnano e guidano quotidianamente la crescita degli atleti.

In campo femminile protagonista Giovanna Muccitto che conquista tre ori nel dorso, vincendo i 50 in

28″63, i 100 in 1’00″58 e i 200 in 2’16″16 (Record Regionale Assoluto). Giovanna sfiora il podio anche nelle

due finali disputate, arrivando quarta sia nei 50 farfalla in 28″57 che nei 50 stile libero in 26″41. Il dorso

sorride anche a Sara Colalillo che vince l’argento nei 50 (29″01), nei 100 (1’03″76) e nei 200 (2’19″33), oltre

alla finale dei 50 farfalla chiusa al quinto posto con il tempo di 28″48. Beatrice Orrino sale sul terzo gradino

del podio nei 50 farfalla chiusi in 29″00, e chiude al sesto posto i 50 stile libero in 26″95; ottime prestazioni

anche nei 100 (59″87) e nei 200 stile libero (2’10″18). Ancora un bronzo grazie a Sofia Orrino nei 50 rana

chiusi in 32″80; Sofia conquista anche il quinto posto nella finale dei 100 rana (1’13″85), e gareggia anche

50 farfalla (29″43), nei 50 (28″59) e nei 100 stile libero (1’02″46). Doppio bronzo nella rana per Marta

Ziccardi che timbra 34″56 nei 50 e 1’15″33 nei 100; gareggia anche nei 50 farfalla (32″92) e nei 100 stile

libero (1’08″86).

Tra i maschi ottima prestazione di Michele Gasbarrino che conquista tre ori nei 200 misti in 2’06″96, nei 100

(55″14) e nei 200 farfalla (2’01″13 – Record Regionale Assoluto). Arrivano anche due argenti nei 50 farfalla

in 25″48 e nei 100 rana in 1’04″63, oltre alle finali dei 50 rana chiusa ai piedi del podio in 29″94, e dei 50

stile libero in cui ottiene il quinto posto con il tempo di 24″25. Doppio argento per Ermanno Tedeschi nei

100 (51″07) e nei 200 stile libero (1’51″97); per lui anche le gare dei 50 (24″41) e 400 stile libero (4’02″91).

Una medaglia e quattro finali per Christian Giamberardino che è d’argento nei 200 farfalla in 2’02″12; per

lui quarto posto sia nei 50 (26″07) che nei 100 farfalla (56″59) e quinto posto nei 50 rana in 30″29.

Giuseppe Spedalieri conquista il bronzo sia nei 100 (1’07″72) che nei 200 rana (2’27″53), e chiude al quarto

posto la finale dei 50 rana in 31″57;

Emanuele Zichella sfiora il podio sia nella finale dei 50 dorso (31″65) che in quella dei 100 dorso (1’06″63),

entrambe chiuse al quarto posto; per lui anche i 50 stile libero (28″66), i 200 misti (2’35″99) e 200 dorso

(2’28″24). Michele Di Toro arriva quinto nella finale dei 50 stile libero (27″00) e sesto in quella dei 100 stile

libero (58″66), oltre a gareggiare nei 200 dorso (2’35″07), nei 50 (27″14) e 200 stile libero (2’10″96). Sesto e

settimo posto per Daniele La Barbera rispettivamente nelle finali dei 50 rana (32″23) e dei 100 rana

(1’09″71); per lui anche i 200 farfalla (2’30″82), i 200 misti (2’23″67) e 200 rana (2’32″20). Stessi

piazzamenti per Aleksandr Voronetskyy che chiude sesto la finale dei 50 farfalla in 29″30 e settimo quella

dei 100 dorso in 1’07″60. Voronetskyy è impegnato anche nei 200 stile libero (2’10″57), nei 50 (29″42), 100

(1’06″58) e 200 farfalla (2’23″02). Loris Zeoli si piazza al sesto posto nella finale dei 50 rana chiusa in 34″39;

per lui anche 100 stile libero in 1’05″63, i 100 (1’15″98) e i 200 rana (2’49″39).

Di seguito gli altri atleti che hanno preso parte alla manifestazione.

Francesca Bellucci nuota i 100 farfalla in 1’11″68, i 50 (29″79) 100 (1’03″22), 200 (2’13″90) e 800 stile libero

(9’17″02!!!). Giulia Palmieri impegnata nei 50 (41″12), 100 (1’31″52) e 200 rana (3’20″04), nei 50 (31″03) e

100 stile libero (1’07″99). Francesco Fasciano gareggia nei 100 farfalla in 1’02″36, nei 100 (57″39), 200

(2’02″80) e 1500 stile libero (16’55″45). Luciano Iannetta nuota i 50 (27″95), 100 (1’01″67) e 200 farfalla

(2’16″37), i 100 dorso in 1’06″11, i 50 (26″42) e 200 stile libero (2’03″55). Vladyslav Luigi Khamchuk

impegnato nei 100 farfalla (1’05″41), nei 200 stile libero (2’10″94), nei 50 (31″00), 100 (1’05″21) e 200

dorso (2’19″48). Stile libero per Francesco Marra che ottiene 25″99 nei 50, 55″96 nei 100, 1’59″72 nei 200,

4’13″55 nei 400 e 16’45″11 nei 1500. Riccardo Muccitto gareggia nei 200 misti in 2’27″95, nei 50 (32″04) e

100 dorso (1’09″54), nei 50 (28″18), 100 (1’02″05) e 200 farfalla (2’24″60). Alfonso Orrino nuota i 50

(25″89), 100 (56″85) e 200 stile libero (2’04″73), i 100 (1’06″02) e 200 dorso (2’18″11). Marco Vitantonio

impegnato nei 50 stile libero (27″80), nei 50 (28″45), 100 (1’02″37) e 200 farfalla (2’24″97). Francesco

Ziccardi chiude i 50 rana in 33″35, i 100 farfalla in 1’07″04, e gareggia nei 50 (26″65), 100 (57″21) e 200 stile

libero (2’06″71).