Nuoto, a Vasto la III tappa della Coppa Los Angeles. Ottima prova per la Hidro Sport

La piscina comunale di Vasto ha ospitato domenica 11 la terza tappa della Coppa Los Angeles, circuito

regionale che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa natalizia. Anche in questa occasione la

Hidro Sport si è distinta, raccogliendo ben 41 piazzamenti sul podio, frutto di 17 primi posti, 12 secondi e 12

terzi, in una manifestazione che ha visto la partecipazione delle realtà natatorie molisane. I risultati

testimoniano la continuità e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da atleti e tecnici, confermando

l’ottimo stato di forma della squadra giallo-blu in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. A guidare la

squadra, come di consueto, i tecnici Toni Oriente, Alessandro Di Soccio, Francesco Gatti e Cristiano

Hantjoglu, che con competenza e passione seguono il percorso di crescita degli atleti Hidro Sport.

Tra le femmine in evidenza Beatrice Orrino che conquista i 100 farfalla in 1’06″76 e gli 800 stile libero in

9’50″47, oltre al secondo posto nei 400 stile libero (4’35″62) e al terzo nei 50 stile libero chiusi in 27″61.

Due vittorie anche per Ada Santoro Manocchio che fa suoi i 200 dorso (2’43″06) e i 1500 stile libero

(20’13″91); per lei anche il terzo posto nei 100 dorso in 1’16″25 e la gara dei 200 stile libero (2’28″04). Alice

Lomastro protagonista nello stile libero dove si aggiudica i 200 in 2’10″35 e i 400 in 4’34″51, oltre a nuotare

i 50 in 28″37 e i 100 in 1’00″20. Giovanna Muccitto conquista i 50 stile libero con il tempo di 26″67, e si

piazza al terzo posto sia nei 200 stile libero (2’12″06) che nei 50 rana (36″75); per lei anche i 400 stile libero

in 4’43″42. Tripla vittoria per Maria Fiardi che vince i 200 farfalla (2’32″85), i 200 (2’28″71) e i 400 misti

(5’10″07), piazzandosi al secondo posto nei 100 farfalla chiusi in 1’08″63. Sara Colalillo si aggiudica i 50

dorso in 30″65 e nuota i 100 farfalla in 1’10″35. Miriam Di Ridolfo chiude seconda i 50 farfalla (30″68), i 50

(27″50) e i 100 stile libero (59″62); per lei anche i 200 stile libero in 2’14″83. Secondo posto anche per

Francesca Bellucci nei 200 farfalla chiusi in 2’35″18, oltre alle gare dei 50 farfalla (32″78), dei 50 (30″20) e

dei 100 stile libero (1’04″24). Marta Ziccardi chiude seconda i 50 rana in 35″77 e gareggia nei 100 farfalla

(1’17″04) e nei 200 misti (2’44″26). Terzo posto per Giulia La Barbera che chiude i 100 rana in 1’26″08; per

lei anche i 50 rana (39″34), i 100 (1’04″08) e i 200 stile libero (2’20″30). Martina Notardonato chiude terza i

200 farfalla in 2’42″29, e nuota i 200 misti (2’28″46), i 50 (34″50) e i 100 farfalla (1’14″96).

In campo maschile protagonista Michele Gasbarrino che conquista i 100 dorso in 1’00″54, i 200 misti in

2’07″76, i 200 (1’55″79) e gli 800 stile libero (8’42″30). Christian Giamberardino vince i 400 misti in 4’39″62

e nuota i 50 (26″18), i 100 (56″07) e i 200 stile libero (2’01’01). Primo posto anche per Aleksandr

Voronetskyy nei 1500 stile libero con il tempo di 17’36″12; per lui anche i 50 farfalla (29″86), i 100 misti

(1’10″14) e i 50 stile libero (27″99). Il dorso sorride a Gabriele Ricci che chiude secondo sia i 50 (29″26) che i

200 (2’16″08), e si piazza terzo nei 100 in 1’02″94, oltre alla gara dei 100 stile libero in 57″03. Secondo

posto per Luciano Iannetta nei 100 misti (1’05″78), e gare dei 200 stile libero (2’04″53), 100 (1’05″42) e 200

dorso (2’21″40). Francesco Marra si classifica secondo negli 800 stile libero con il tempo di 8’50″26, e nuota

i 50 stile libero (26″02), i 50 (27″77) e i 100 farfalla (1’02″24). Ancora un secondo posto grazie a Giuseppe

Spedalieri che chiude i 400 misti in 4’52″50, oltre alle gare dei 50 (29″70) e dei 100 farfalla (1’04″87).

Doppio piazzamento per Alfonso Orrino che arriva terzo nei 200 farfalla in 2’34″53 e nei 400 stile libero in

4’22″34; per lui anche i 100 dorso (1’08″00) e i 200 misti (2’27″30). Terzo posto per Daniele La Barbera nei

100 misti (1’05″93); per lui anche i 100 dorso in 1’08″57, i 50 (29″62) e i 100 farfalla (1’06″28). Ermanno

Tedeschi chiude terzo i 100 farfalla in 59″92, e gareggia nei 200 misti (2’17″33), nei 50 (32″39) e nei 100

rana (1’11″42). Ancora un piazzamento grazie al terzo posto di Francesco Fasciano nei 400 misti in 4’57″65,

oltre alle gare dei 50 stile libero (26″92), dei 50 (29″08) e dei 100 farfalla (1’03″45).

Di seguito gli altri convocati.

Ylenia Conte nuota i 50 rana in 47″63, i 50 (35″44), i 100 (1’19″39) e i 200 stile libero (2’57″76). Noemi

Ruggiero impegnata nei 100 rana chiusi in 1’29″53. Giulia Palmieri gareggia nei 100 stile libero (1’09″50),

nei 50 (40″57) e nei 100 rana (1’30″01). Farfalla per Anna Maria Maggiano che chiude i 50 in 36″26, i 100 in

1’21″02 e i 200 in 3’00″44. Doppio 50 per Camilla Palmieri che ottiene 30″23 nello stile libero e 38″18 nella

rana. Stesse gare per Noemi Ruggiero che nuota i 50 stile libero in 32″40 e i 50 rana in 42″30. Jacopo

Montazzoli impegnato nello stile libero dove chiude i 50 in 26″77, i 100 in 57″54, i 200 in 2’06″00 e i 400 in

4’30″11. Anche Mattia Paventi nuota le prime quattro distanze dello stile libero, con il tempo di 29″13 nei

50, di 1’04″47 nei 100, di 2’21″62 nei 200 e di 4’53″12 nei 400. Emanuele Zichella impegnato nei 50 (30″62)

e 100 farfalla (1’09″75), nei 100 stile libero (1’02″52) e nei 200 misti (2’34″70). Vladyslav Luigi Khamchuk

nuota i 50 (30″66) e i 100 farfalla (1’06″35), i 100 stile libero (1’00″32) e i 50 dorso (31″17). Quattro gare

anche per Francesco Ziccardi che gareggia nei 50 (34″20) e 100 rana (1’13″93), nei 100 stile libero (57″89) e

nei 200 misti (2’23″80). Loris Zeoli chiude i 50 rana in 35″71, i 100 misti in 1’12″35, i 200 misti in 2’39″66 e i

100 rana in 1’17″66. Riccardo Muccitto impegnato nei 100 (59″65) e 200 stile libero (2’15″85), nei 100

(1’08″22) e 200 misti (2’28″83). Marco Vitantonio nuota i 100 misti in 1’09″48, i 50 (27″84), i 100 (1’00″41)

e i 200 stile libero (2’12″65).