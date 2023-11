Nuoto, a Isernia I tappa del Molise Winter Tour. Hidro Sport: Esordio positivo per gli Esordienti B

E’ una domenica di prime volte quella appena trascorsa. L’impianto di Isernia ospita per la prima volta un appuntamento del calendario federale regionale, con la I tappa del Molise Winter Tour che vede l’esordio stagionale della categoria Esordienti B. La Hidro Sport risponde alla grande e colora di giallo-blu la giornata di gare che si apre con gli Esordienti A che confermano le ottime prestazioni registrate solo una settimana fa al Memorial Don Guglielmo, raccogliendo un bottino di 7 ori, 1 argento e 4 bronzi.



In campo femminile in evidenza Marta Ziccardi che tocca davanti a tutte nei 50 rana in 38’’00, e Maria Fiardi che vince i 200 farfalla in 3’11’’50, gara che vede anche il bronzo di Anna Maria Maggiano in 3’35’’60. Fiardi e Maggiano impegnate anche nei 50 stile libero nuotati rispettivamente in 33’’20 e 38’’50.

Silvia Baratta impegnata nei 100 dorso (1’42’’70) e nei 50 stile libero chiusi in 38’’70. Stesse gare anche per Giulia Palmieri e Ada Santoro Manocchio; Giulia nuota i 100 dorso in 1’42’’00 e i 50 stile libero 37’90, Ada chiude i 100 dorso in 1’40’’20 e i 50 stile libero in 38’’10. Distanze corte a rana e stile libero per Ylenia Conte e Aurora Maria Trucchia; la prima registra 52’’10 nei 50 rana e 39’’40 nei 50 stile libero, mentre Aurora chiude i 50 rana in 1’07’’60 e i 50 stile libero in 48’’50.

Tra i maschi doppio oro di Gabriele Ricci che vince i 200 stile libero in 2’18’’30 e i 100 dorso con il tempo di 1’11’’50. Nella stessa gara bronzo per Luciano Iannetta in 1’21’’10, che regala alla Hidro anche la medaglia d’oro nei 100 farfalla chiusi in 1’17’’50. Due medaglie a testa anche per Daniele La Barbera e Michele Di Toro. Daniele vince l’oro nei 200 misti in 2’45’’10 e si piazza secondo nei 50 rana con il tempo di 37’’80.

Michele conquista due bronzi nei 100 farfalla in 1’22’’80 e nei 200 stile libero chiusi in 2’31’’30.

E’ d’oro anche la staffetta 4×50 misti mista composta da Fiardi, Iannetta, Ricci e Ziccardi, che mette tutti dietro con il tempo di 2’17’’70.

Lorenzo De Ritis impegnato nei 100 farfalla chiusi in 1’24’’70 e nei 200 stile libero (2’43’’60). Stesse specialità per Aleksandr Voronetskyy che nuota i 100 farfalla in 1’30’’50 e i 200 stile libero in 2’39’’80.

Riccardo Muccitto registra 3’01’’50 nei 200 misti e 1’32’’00 nei 100 dorso, Loris Zeoli nuota i 100 farfalla in 1’39’’30 e i 50 rana in 45’’80, mentre Emanuele Zichella chiude i 200 misti in 3’03’’10 e i 200 stile libero in 2’50’’30.

Tra gli Esordienti B, all’esordio stagionale, in evidenza le ragazze con tre medaglie a testa per Letizia Marinucci e Sara Sangregorio. Nei 50 rana argento di Sara in 52’’20 e bronzo di Letizia in 53’’30, mentre nei 100 dorso si invertono le posizioni; secondo posto di Letizia in 1’40’’70 e terzo di Sara in 1’47’’10.

La terza medaglia arriva dalla staffetta 4×50 misti mista; oltre a Sara e Letizia, vincono il bronzo con il tempo di 2’56’’40 anche Jacopo Recchi e Loris Tarchino.

In campo femminile impegnate anche Maria Asiatico e Noelle Sale; Maria nuota i 50 rana in 1’00’’80 e i 50 stile libero in 49’’00, mentre Noelle registra 59’’30 nei 50 rana e 56’’40 nei 50 stile libero.

Tra i maschi Matteo Fasciano chiude i 100 farfalla in 1’58’’40 e i 50 rana in 56’’30. Gare di 50 rana e 100 dorso che vedono impegnati tutti gli altri atleti giallo-blu; Andrea Cristino nuota i 50 in 49’’20 e i 100 in

1’43’’70, Samuele De Santis 1’06’’60 nei 50 e 2’06’’90 nei 100, Giulio Di Gennaro 59’’90 nei 50 e 2’08’’20 nei 100, Stefano Marra chiude i 50 rana in 57’’50 e i 100 dorso in 1’51’’70, Jacopo Recchi 57’’40 nei 50 e 1’35’’10 nei 100, Luis Gino Tamburro chiude i 50 in 58’’80 e i 100 in 1’46’’50, Loris Tarchino 50’’30 nei 50 e 1’35’’80 nei 100, e infine Michele Vitantonio 51’’70 nei 50 rana e 1’38’’70 nei 100 dorso.