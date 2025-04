Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz

(Adnkronos) – Lorenzo il Magnifico fa sognare l'Italia a Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si guadagna l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. L'azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break. Finisce 1-6, 6-4, 7-6 (7-4). Domani, la storica finale contro lo spagnolo. Per prendersi il titolo e volare per la prima volta nella top ten. Partita a più facce per Musetti, che fatica a entrare nel match e perde male il primo set (6-1). Poi Lorenzo cambia passo e nel secondo agguanta diversi punti decisivi. Momento di svolta nel nono game, vinto da Musetti con relativo break portato a casa. L'azzurro serve quindi per il set e riporta tutto in parità, allungando il match al terzo. Lorenzo prende fiducia, forza ogni palla con coraggio e arriva a servire per il match. De Minaur mantiene però la calma e strappa un break pesantissimo nel decimo game, riportando il confronto in parità (5-5), per compiere il sorpasso (6-5). Poi, il 6-6 e il tie-break (il primo del torneo per entrambi). Lo vince Musetti 7-4, agguantando la prima finale della carriera in un Masters 1000. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)