Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Vittorio Adorni, nato nel 1937 in provincia di Parma. Adorni , nel 1965, aveva vinto il Giro d’Italia e nel 1968 era diventato Campione del Mondo; era rimasto legato al mondo del ciclismo anche dopo aver smesso faceva il commentatore per alcune trasmissioni e Sergio Zavoli, lo volle con lui nel programma Processo alla Tappa .

Arnaldo Angiolillo