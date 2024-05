Molisana tryout: il settore giovanile si apre ai talenti del territorio

Previsto un appuntamento nel fine settimana del 25 e 26 maggio. Intenso il programma per le giocatrici sott’osservazione

Si chiama ‘Magnolia tryout’ ed è l’appuntamento voluto dal settore giovanile di Magnolia Campobasso per

avvicinare quanti più talenti all’universo dei #fioridacciaio (e, nello specifico, al versante dei #fiorellinidacciaio)

SESSIONI IN ARRIVO In una sessione (sabato 25 e domenica 26 maggio) ci sarà la possibilità, per le promettenti

giocatrici del territorio nazionale delle classi di età comprese tra il 2009 ed il 2012, di poter effettuare un provino col

club rossoblù.

Nello specifico, il programma prevede al sabato due allenamenti: tra le 11 e le 12.45 una sessione all’Arena e poi, nel

pomeriggio, tra le 18 e le 19.45 una sessione al PalaVazzieri. Domenica, invece, prevista una sola sessione al

mattino tra le 9.30 e le 11 all’Arena. In previsione, peraltro, anche altri appuntamenti fissati per il mese di giugno.

PROMOZIONE A TUTTO TONDO L’iniziativa, oltre ad essere una mano tesa sull’intero territorio, vuol essere un

momento di promozione del club e di ulteriore crescita del proprio vivaio per cercare di dare ulteriore spessore ai già

notevoli risultati ottenuti con due scudetti (under 17 ed under 19) ottenuti nelle due ultime stagioni cui si sono uniti una

partecipazione alle finali nazionali under 15 ed una in previsione, a fine maggio, sul fronte dell’under 17, oltre agli

interessi – anche degli scout Wnba – per diversi prospetti del settore giovanile con la volontà, da parte della dirigenza

rossoblù, di rendere sempre più performante questo fronte per dare vita ad una filiera virtuosa con la prima squadra

che ha saputo chiudere la sua regular season in A1 al quarto posto.

Nello specifico, in prima battuta, intento del club quello di dar vita ad un percorso di crescita di giocatrici con

potenzialità da un punto di vista tecnico, fisico ed umano che possa consentire loro di migliorare il proprio processo di

consapevolezze non esclusivamente cestistiche.